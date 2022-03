Sattelschlepper rammt Skoda bei Oschatz: War dieser Unfall vermeidbar?

Oschatz

Und wieder geschah es an der Auffahrt aus Richtung Ganzig auf die B 6, dass Sekundenbruchteile das Leben von drei Menschen verändert haben. Am 31. März des vergangenen Jahres waren die Eheleute Renate und Karl Amsel* nach einem Besuch der Riesaer Nudelfabrik auf dem Nachhauseweg in ihre Heimatstadt Dresden. Karl Amsel fuhr den Skoda aus Richtung Ganzig und wollte um 13.39 Uhr auf die B 6 auffahren und dort nach links in Richtung Dresden abzubiegen. „Ich habe nur noch einen Knall gehört, das ging alles ganz schnell“, schilderte Renate Amsel, was dann passierte. Aus Richtung Riesa kam in diesem Moment auf der B 6 Klaus Wolter* mit seinem Sattelschlepper mit Anhänger gefahren und knallte vorn in den Skoda, der sich bereits auf der B 6 befand.

Das Resultat: Renate und Karl Amsel wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die Dresdenerin brach sich das Brustbein und erlitt Schnitte im Bauch. Sie wurde im Krankenhaus Riesa behandelt, wo sie zwei Tage bleiben musste. Bei ihrem Mann brachen fünf Rippen, sein Brustkorb wurde gequetscht. Er musste in der Oschatzer Collm-Klinik behandelt werden und war längere Zeit bewusstlos. Der Fahrer des Sattelschleppers überstand den Unfall ohne Verletzungen.

Strafbefehl im Vorjahr erlassen

Bereits im vergangenen Jahr wurde gegen den Torgauer Klaus Wolter ein Strafbefehl erlassen, wonach er eine Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je 40 Euro zahlen musste. Begründung: Er sei zu schnell gefahren und habe den Unfall deshalb mit verursacht. Gegen diesen Strafbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung war er in Einspruch gegangen, weshalb die Sache am Dienstag in der Oschatzer Außenstelle des Amtsgerichtes Torgau verhandelt wurde. „Aus Sicht meines Mandanten war der Unfall weder vorhersehbar, noch vermeidbar“, sagte die Rechtsanwältin von Klaus Wolter.

Zu schnell gefahren

Doch genau das bezweifelte die Staatsanwältin in ihrer Anklage. Klaus Wolter sei zu schnell gefahren. Statt der erlaubten 60 Kilometer pro Stunde sei er mit 74 Sachen unterwegs gewesen. Hätte er sich an das Tempolimit für seinen Sattelschlepper gehalten, wäre der Unfall vermeidbar gewesen, so die Staatsanwältin.

Unfall vermeidbar

Was tatsächlich an diesem letzten Märztag 2021 passiert war, sollte ein Unfallgutachten klären, das vom Sachverständigen Felix Schober vorgetragen wurde. Fazit: Als Klaus Wolter eine Gefahrenbremsung des Sattelschleppers einleitete, stand die Tachonadel des schweren Fahrzeuges bei 74 Kilometer pro Stunde, der Bremsweg betrug 58 Meter. Wäre der Unfall nun vermeidbar gewesen? Ja, meinte Gutachter Schober. Bei erlaubten 60 Kilometer pro Stunde wäre der Bremsweg nur 45 Meter lang gewesen. „Da wären noch 13 Meter Luft gewesen“, sagte Schober.

Andere Wahrnehmung des Angeklagten

Der Angeklagte warf ein, dass es sich bei der Abfahrt Ganzig von der B 6 um einen Unfallschwerpunkt handele und die Bremsspuren, die seinem Sattelschlepper zugeordnet wurden, doch auch von einem anderen Fahrzeug stammen könnten. „Das wäre dann ein sehr, sehr großer Zufall“, entgegnete der Gutachter. Richter Dr. Jörg Burmeister sagte zu dem Angeklagten: „Es kann sein, dass Sie den Unfall ganz anders wahrgenommen haben, als er sich tatsächlich ereignet hat.“ Ein Argument, das bei Klaus Wolter ankam. Der Angeklagte zog den Einspruch gegen den Strafbefehl zurück, die Verhandlung war damit beendet.

* Name der Unfallbeteiligten geändert

Von Frank Hörügel