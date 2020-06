Scharfe Kritik an Schließung der Wermsdorfer Kinderklinik

Wermsdorf

Heute geht in Wermsdorf ein Stück Krankenhausgeschichte zu Ende: Die Pädiatrie, für Jahrzehnte am Standort verankert, wird geschlossen. Immerhin gibt es seit 1954 vor Ort eine Kinderklinik.

Die Ankündigung des Betreibers, des Leipziger Klinikums St. Georg, sorgt seitdem für Unmut und Empörung. Dass mit der Schließung der Kinderheilkunde im Fachkrankenhaus Hubertusburg eine wichtige Anlaufstelle für Eltern wegfällt, die im Notfall nun weitere Wege in Kauf nehmen müssen, wird dabei kritisiert. Darüber kann offenbar auch die Ankündigung des St. Georg, am 1. Juli am gleichen Standort eine Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie zu betreiben, nicht hinwegtrösten.

Unverständnis im Gemeinderat

Zur Sitzung des Wermsdorfer Gemeinderates brachte Ratsmitglied Frank Reichel ( CDU) das Thema auf die Tagesordnung. „Wie positioniert sich die Gemeindeverwaltung zu dieser Entscheidung?“ wollte er wissen. Die Entscheidung sei für ihn nicht nachvollziehbar, gerade die Corona-Krise vor Augen geführt, dass Zentralisierung – nicht nur in der Medizin – kontraproduktiv sei.

Bürgermeister sucht Gespräch

„Ich will damit nicht leben“, erklärte Bürgermeister Matthias Müller ( CDU). Er monierte die sehr eigenwillige und unglückliche Kommunikation des Klinikbetreibers. „Bisher war die Rede davon, weitere Betten für den Kinder- und Jugendbereich zu schaffen.“ Er wolle die Gelegenheit nutzen und bei der Verabschiedung der Chefärztin Dr. Birgitt Meier am heutigen Tage noch einmal das Gespräch mit den Verantwortlichen zu suchen.

Schulbesuch noch unklar

Grünen-Gemeinderätin Barbara Scheller merkte an, dass ihrer Meinung nach aufgrund der längeren Verweildauer der jungen Psychiatrie-Patienten im Gegensatz zur Pädiatrie auch die Schulpflicht gewährleistet sein müsse und damit eine zusätzliche Belastung für die Pädagogen der Oberschule verbunden sei. Rätin Kerstin Krause ( CDU), Leiterin der Oberschule, wünschte sich diesbezüglich auch eine bessere Vorbereitung: „Ich möchte davon nicht überrannt werden“.

Schade, furchtbar und traurig

Unterdessen haben sich Eltern und Leser auch auf der Facebook-Seite dieser Zeitung zu Wort gemeldet. „Schade“, kommentierte etwa Nadine Tröster die angekündigte Schließung und fügte hinzu: „Wir waren sehr zufrieden. Jetzt fährt man halt nicht nur nach Riesa zum Kinderkriegen, sondern auch mit den Kindern, wenn es einen Notfall gibt.“ Furchtbar sei das, meldete sich Claudia Hage zur Schließung der Pädiatrie zu Wort. Und Laura Naumann beschrieb, warum das Ende der Pädiatrie in Wermsdorf aus ihrer Sicht so eine große Lücke reißt: „Das ist echt traurig, das einzige Krankenhaus hier in der Nähe, wo man mit seinem Kind hin kann und weiß, man ist in guten Händen.“

Weite Wege kosten Zeit am Krankenbett

Auch am Telefon machen Leser ihrem Unmut über die Pläne des Klinikbetreibers Luft. „Wir waren noch im März mit unserem Sohn in der Kinderklinik und heilfroh, mitten in der Nacht nicht erst nach Wurzen, Torgau oder Riesa fahren zu müssen“, blickt Steffen Lampe zurück. Er sei Vater von drei Kindern im Alter von vier, sechs und zehn Jahren und habe mit allen schon schnelle und zuverlässige Hilfe in Wermsdorf erhalten. „Kinder brauchen die Nähe ihrer Eltern. Wenn die Kleinen künftig woanders im Krankenhaus sind, kosten uns die weiteren Wege Zeit, die dann am Krankenbett fehlt“, macht er deutlich.

Betten bereits 2018 genehmigt

Dass das Klinikum St. Georg in Wermsdorf eine Kinder- und Jugendpsychiatrie etablieren will, war schon länger bekannt. Allerdings war stets kommuniziert worden, dass diese 24 Betten zusätzlich eingerichtet werden sollen. Der damalige Chefarzt Dr. Michael Borte hatte im November 2018 zum Stammtisch Pädiatrie im Fachkrankenhaus Hubertusburg verkündet, dass die Betten im Landesbettenplan genehmigt wurden – zusätzlich zur Pädiatrie. Davon ist jetzt keine Rede mehr: Stattdessen schließt die Kinderheilkunde und die neue Spezialklinik geht ans Netz.

Von Jana Brechlinund Christian Kunze