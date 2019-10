Schattenspender und Verstecke für die Grashüpfer in Schweta

Schweta

Es wird noch einmal angepackt. Erst im September konnte der Förderverein des integrativen Kindergartens Grashüpfer in Schweta eine Nestschaukel in der Außenanlage von dessen Haus 2 einweihen. Dorthin kehrten Eltern, Kinder und Erzieher als fleißige Helfer zurück, um das Areal weiter aufzuwerten.

Der Verein hatte sich bei der Sponsoringfibel des Energieversorgers Envia-M beworben und 500 Euro zugesagt bekommen. Unter dem Stichwort „Jugend – Bildung – Zukunft“ engagiert sich die Envia-M-Gruppe bereits seit vielen Jahren für gesellschaftliche Projekte in der Region. Die „Grashüpfer“ hatten bereits im vergangenen Jahr den Außenbereich ihres Stammhauses naturnah gestalten können.

Belebung im Kindergarten-Garten

Das Geld kommt auch dieses Mal nicht nur den „Schmetterlingen“ und „Käfern“ zugute, wie die Gruppen im zweiten Kindergartenhaus heißen. Tatsächlich können auch ganz reale Insekten, Vögel und kleine Säuger künftig von der Förderung profitieren.

Denn auch im Haus 2 wachsen seit dem Arbeitseinsatz in der vergangenen Woche nun Bäume wie eine Hängeulme oder verschiedene Stauden und Sträucher. Diese können, sind sie erst herangewachsen, dann tierischen Bewohnern einen Lebensraum bieten.

Sonnenschutz und Spielstätte für die Kinder

Zugleich haben die Kinder Gelegenheit, diese zu beobachten und das Leben um sie herum kennenzulernen. „Die Bäume und Sträucher spenden auch Schatten für die Kinder“, beschreibt Stefanie Unger vom Förderverein der Kita. Ebenso soll die Anlage als Spielgelände dienen, indem sie etwa Versteckmöglichkeiten bietet.

Hierzu ließen sich die Vereinsmitglieder vor dem Kauf von der Gartenbaumschule Müller in Oschatz informieren, was am besten geeignet für die kleinen Weltenentdecker sei. So wird es einen Weidentunnel zum Verstecken geben wie auch die Möglichkeit, frisches Obst vom Strauch zu klauben.

Es ist nicht die erste Aktion des Fördervereins, der sich erst im April 2018 gegründet hatte: Neben der Nestschaukel hat er den Kindergartenkindern unter anderem bereits eine Wasserspielstrecke oder auch Aktions- und Spieltische im Garten beschert.

Von Manuel Niemann