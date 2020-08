Schatzsuche am Collmberg bei Oschatz

Collm

Über eine Stunde Fahrt liegen hinter Christoph, Josia und Anne Schwab an diesem Morgen. Die Familie aus Königshain-Niederau macht in diesem Jahr Urlaub Zuhause. Ziel einer Tagestour war dabei das Geoportal Bahnhof Mügeln des Nationalen Geoparks Porphyrland. Dort entdeckten sie auch die Einladung der Georanger zur Wanderung rund um und auf den Collmberg. „Wir als Eltern sind mit dem Bergbau im Erzgebirge groß geworden. Da wurde schon das Interesse geweckt“, begründet Christoph Schwab die Teilnahme. Für die Sommerhitze ist die Familie wie auch die anderen Neugierigen gut gewappnet. Und außerdem führt bis auf ein kurzes Stück am Anfang der rund fünf Kilometer langen Tour die Strecke über Wege im Wald.

Erste Familienwanderung

Die Georanger Grit, Kerstin, Margit, Thilo, Matthias und Berry hatten sich spannende und interessante Themen ausgesucht, um Wanderlustigen einen schönen Ferientag zu bereiten. Für sie war die Tour zugleich der erste Versuch für eine Familienwanderung rund und auf den Collm nach ihrer Georangerprüfung. Geplant ist, weitere folgen zu lassen. Die Zuhörer erfuhren, warum der Collm steht, wo er steht und warum der Wald um ihn herum so besonders ist.

Blick in die Geschichte

Zum Georanger hat sich Geologe Matthias Strey ausbilden lassen. Sein Wissen über Steine gab er auf der Familienwanderung an andere weiter. Quelle: Bärbel Schumann

Geologe Matthias erklärte zum Beispiel, welche Besonderheiten das hier vorhandene Quarzit aufweist. Im Volksmund auch als Grauwacke bezeichnet, wird dieses Gestein seit dem 19. Jahrhundert in der Region auch abgebaut. Es ist nicht nur sehr widerstandsfähig und recht mächtig, sondern wird auch gern für seismografische Messungen verwendet. So erklärt sich, dass am Collmberg die Uni Leipzig eine Seismografische Station betreibt. Unterwegs geht es immer und immer wieder spannend zu: Mal erklären erfahrene Bergbaufachleute wie Berry und Margit Interessantes, gibt es Wissenswertes zum Wasserhaushalt der Natur zu erfahren. Und dann zeigt Rangerin Grit, dass man auch mit dem Handy per GPS auf Entdeckertour gehen kann.

Schatz als Belohnung

Über die Himmelsleiter ging es auch auf den Gipfel, um den Albert-Turm zu besteigen. Oben angekommen, genoss jeder die schöne Aussicht über den Geopark Porphyrland bis hinein ins Erzgebirge genießen.

Wer bereit war, Geschichten zu lauschen, wurde zum Schluss an der 1000-jährigen Linde noch mit einem Schatz belohnt. Ein Schatz, der zugleich alle neugierig auf andere Gebiete des Geoparks machen soll.

