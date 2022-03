Schau erinnert an den Mügelner Stadtfotografen Gottfried Münch

Mügeln

Sein Werk stand schon zur Abholung für die Müllabfuhr bereit: Als der Mügelner Fotograf Gottfried Münch, unter Betreuung stehend, in ein Pflegeheim umziehen musste und seine Wohnung geräumt war, interessierte sich so gut wie niemand mehr für seine zurückgelassenen Fotos. Der allein lebende Senior war nach dem Tod seiner Frau nicht mehr selbstständig in der Lage, seine Werke zu ordnen. Auf Anregung des Fotografen Sven Bartsch gestalteten Kerstin Roßburger und Andreas Lobe eine Ausstellung im Heimatmuseum Mügeln. Ein Teil der in seiner Heimatstadt präsentierten Bilder war schon in anderen Schauen zu sehen, das meiste jedoch ist neu – und nur spärlich mit Informationen versehen.

Gottfried Münch in Aktion. Quelle: Sven Bartsch

Eine Bildbeilage mit Kriegsfotos im Oschatzer Tageblatt weckte Münchs Leidenschaft für die Fotografie. Im Jahr 1939 schoss er, als Zehnjähriger, sein erstes Foto – mit der Kamera eines Freundes, erzählte der in Sornzig Aufgewachsene dieser Zeitung anlässlich seines 80. Geburtstages. Beruflich schlug Gottfried Münch anfangs allerdings eine vollkommen andere Richtung ein – und wurde Schlosser. Erst als er Anfang der 60er Jahre aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in diesem Beruf arbeiten konnte, war der Weg frei für die Anmeldung eines Teilgewerbes als Fotograf.

Jede Woche lichtete er mehrere Paare auf dem Standesamt der Stadt Mügeln ab, später kamen noch die Jugendweihen dieser Familien und andere Feierlichkeiten dazu – so kontinuierlich und stark war Münch mit seinen Kunden verbunden. Die Fotos entwickelte er auch an den Wochenenden – „damit der Westbesuch die Farbaufnahmen aus der DDR mit rüber nehmen konnte“, nannte der einmal den Hintergrund. Zahlreiche Familien zählten darauf.

Das Bild entsteht im Kopf

Seit 1958 veröffentlichte der „Mügelner Stadtfotograf“ zudem in dieser Zeitung, später auch in der Oschatzer und Döbelner Lokalausgabe. Erfolgreiche Beteiligungen an Fotoschauen folgten. 1984 hat er den Wilden Robert vor dem dicken Turm von Schloss Ruhetal in Mügeln fotografiert. Diese Aufnahme ist dutzende Male veröffentlicht worden – und unter anderem als Postkarte bekannt geworden.

Die Schmalspurbahn Wilder Robert mit Turm des Schloss Ruhetal in Mügeln. Quelle: Gottfried Münch

Ganz besonders markant sind seine Porträtfotografien. Menschen während ihrer Arbeit oder des Alltags „einzufangen“ sei ihm besonders glaubwürdig gelungen, attestieren gleich mehrere Weggefährten. Kultur- und Zeitgeschichte dokumentierte „Münne“ zudem mit zahlreichen Motiven für Autogrammkarten mehrerer Musikgruppen oder dem Abbild der allerersten Sornziger und Sächsischen Blütenkönigin Uta Böhm zum Blütenfest im Ort im Jahr 1997.

Ein Volkspolizist beim Horstseefischen in Wermsdorf – ein Schnappschuss aus DDR-Zeiten. Quelle: Sven Bartsch

„Das Bild entsteht nicht mit der Kamera, sondern im Kopf. Du musst die Augen aufhalten“ – so lautete Gottfried Münchs Leitsatz. Seine blauen Augen hielt Gottfried Münch immer weit auf – ohne Kamera ging er nur äußerst selten aus dem Haus. Er brachte sich alles selbst bei, holte sich später Anregungen im Fotoclub Oschatz, wo es zum Austausch mit so bekannten Fotografen der Region wie Günther Hunger und Wolfgang Albrecht kam.

Populärer Hochzeitsfotograf

Münch war bekannt dafür, nicht nur Beobachter, sondern bisweilen Teil des Geschehens zu sein, das er fotografierte. Der langjährige Vorsitzende des Mügelner Heimatvereins Mogelin und Leiter des Heimatmuseums der Stadt, Andreas Lobe, erinnert an die Feierlichkeiten, als Mügeln 1025-jähriges Bestehen feierte. „Bei der Aufführung des Theatre de Luna am Festenberg in Baderitz, die an Mügelns erste Besiedlung erinnerte, stand er plötzlich zwischen den Darstellern in der Kulisse. Der Regisseur war davon allerdings nicht begeistert.“ Nicht nur Münch, sondern auch seine Kamera-Objektive waren „immer in Bewegung“, weiß Karin Ochocki zu berichten. Sie und andere Mügelner stellten regelmäßig fest, wie er während des Fotografierens auf und ab fuchtelte. „Trotzdem kamen perfekte Bilder zustande. Nicht nur ich habe mich immer gewundert, wie ihm das gelang“, meint sie.

„Schon unter meiner Vorgängerin waren seine Hochzeitsfotos populär“, sagt Lilo König, die von 1990 bis 2020 als Standesbeamtin im Rathaus tätig war. Bei dieser „Routinearbeit“ zeigte sich aber auch einmal die Menschlichkeit des sonst akribischen Bildreporters. „Einmal rief er ganz aufgeregt an und bat mich, ein Brautpaar erneut ins Trauzimmer zu bestellen. Er hatte beim Termin vergessen, einen Film einzulegen.“

Immer die Ruhe im hektischen Redaktionsalltag

Viele Erinnerungen an den 2020 verstorbenen Fotografen gibt es auch in Verbindung mit seiner Arbeit für die Zeitung.

Stadtkirche St. Johannis im Winter in Mügeln. Quelle: Gottfried Münch

„Der frisch auf die Fahrbahn gebrachte Bitumen dampft in der morgendlichen Kühle. Der Betrachter des Fotos, das Gottfried Münch bei Straßenarbeiten in Mügeln geschossen hat, kann den unverwechselbaren Bitumen-Duft beinahe riechen - so authentisch wirkt diese Szene in Schwarz-Weiß“, erinnert sich Frank Hörügel. Nachdem der Mügelner seine Fotos im Labor seiner Wohnung entwickelt hatte, setzte er sich in seinen Mazda und fuhr in die Redaktion nach Oschatz. „Meist ging es gerade hektisch zu, wenn Münch seine Fotos gemächlich auf dem Redaktionstisch ausbreitete, jedes einzelne kommentierte – und auf lobende Worte wartete. Das Lob war fast immer gerechtfertigt. Gottfried Münch verstand es meisterhaft, so alltägliche Szenen wie den Straßenbau zu fotografieren“, so der Oschatzer.

Auf den richtigen Moment warten

Zeit habe dabei keine Rolle gespielt. Der Rentner konnte geduldig auf den richtigen Moment für sein Foto warten und hatte keine Eile, nach dem Redaktionsbesuch wieder nach Hause zu fahren. Doch wehe, der Redakteur hatte in der Bildunterschrift versehentlich nicht Gottfried Münch, sondern einen Konkurrenten aus der Fotografen-Zunft als Autor benannt. „Dann witterte der Mügelner sofort die Weltverschwörung und ließ seinem Frust am Telefon freien Lauf. Doch spätestens bis zu seinem nächsten Termin in der Redaktion hatten sich die Wogen wieder geglättet und Münch breitete seine neuesten Fotos auf dem Tisch aus.“

Der Leiter des Mügelner Heimatmuseums Andreas Lobe zeigt Bilder vom Fotografen Gottfried Münch der auch für die Oschatzer und Döbelner Lokalausgaben der LVZ fotografiert hat. Quelle: Sven Bartsch

Die Sonderausstellung zum Schaffen des Fotografen Gottfried Münch ist im Mügelner Heimatmuseum am Schulplatz 4 zu sehen, samstags von 14 bis 16 Uhr. Sonderführungen können angemeldet werden unter Telefon 034362 442906 oder an info@heimatmuseum-muegeln.de per E-Mail.

Von Christian Kunze