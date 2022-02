Schauspielerin aus Oschatz an der Seite von Elyas M’Barek

Oschatz

Er ist der Traumtyp vieler Frauen in Deutschland – der Schauspieler Elyas M’Barek (Komödie „Fack ju Göhte“). Eine Frau aus Oschatz ist dem 39-Jährigen jetzt ganz nah gekommen. Die geborene Oschatzerin Lucie Heinze (33) spielt in der neuen Komödie „Liebesdings“ von Regisseurin Anika Decker an der Seite des Hauptdarstellers Elyas M’Barek.

Film startet am 7. Juli

Ursprünglich hatte die Constantin Film AG geplant, die Komödie jetzt im Februar ins Kino zu bringen. Doch coronabedingt wurde der Kinostart verschoben. Nun teilte das Filmunternehmen den neuen Starttermin mit: „Liebesdings“ soll am 7. Juli in die Kinos kommen.

Turbulente Liebesgeschichte

Es handelt sich dabei nach Angaben von Constantin Film um eine turbulente Liebesgeschichte, die sich um einen gefeierten Schauspielstar dreht. Der ist auf der Flucht vor den Medien und der eigenen Vergangenheit, die sein Leben völlig auf den Kopf stellt. Bei seiner Flucht landet er im feministischen Off-Theater „3000“ von Frieda (Lucie Heinze) – und es funkt zwischen den Beiden.

Viele bekannte Schauspieler

Neben Elyas M’Barek (im Film Marvin Bosch) und Lucie Heinze (im Film Frieda) gehören auch Peri Baumeister, Alexandra Maria Lara, Denis Moschitto, Maren Kroymann, Jochen Schropp, Lucas Reiber, Anna Thalbach, Rick Kavanian, Linda Pöppel, Michael Ostrowski und weitere Gäste zu den Schauspielern.

Erste Komödie „Das Hochzeitsvideo“

Für Lucie Heinze, die in Oschatz aufgewachsen ist und deren Eltern auch noch hier wohnen, ist „Liebesdings“ nicht die erste Kino-Komödie. 2012 kam bereits „Das Hochzeitsvideo“ mit ihr in der Hauptrolle ins Kino. Die dunkelhaarige Schauspielerin ist aber auch den Fernsehzuschauern bekannt – zum Beispiel aus dem „Tatort“, „Professor T.“ oder „Praxis mit Meerblick – Herzklopfen“.

Von Frank Hörügel