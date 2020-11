Oschatz

War es ein „dummer Jungen“-Streich oder eine gezielte Tat? Auf jeden Fall bewarfen Unbekannte von der Straße aus einen Stein gegen eine Fensterscheibe im Erdgeschoss des Polizeireviers Oschatz in der Theodor-Körner-Straße. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben in der Nacht vom vergangenen Freitag zum Sonnabend. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Von Hagen Rösner