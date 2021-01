Schelles Internet in Oschatz: Bei Anbietern hakt es noch

Oschatz

„So wie ich und meine Familie warten Tausende auf die Fertigstellung im Frühjahr 2021“, sagt Bernd Schmidt, der im Oschatzer Stadtteil Leuben wohnt. „Nun stellt sich jedoch offenbar ein Problem heraus, das so bisher keiner bedacht hat und politisch auch nicht gewollt sein kann“, legt er den Finger in die Wunde.

Konkurrenz zurückhaltend

Das Problem: Viele Internetnutzer haben – um Geld zu sparen – nicht mit dem Branchen-Riesen Telekom Verträge abgeschlossen. Sie nutzen stattdessen den Service der Konkurrenz wie etwa 1&1, Vodafone oder O2. „Bisher zeigt kein Wettbewerber der Telekom Bereitschaft, sich auf das neue Glasfasernetz aufschalten zu wollen“, hat Schmidt erfahren.

Vodafone-Kunden können Glasfaserleitungen nutzen

Diese Information deckt sich teilweise mit dem Kenntnisstand der Agentur M+L IT Service in Oschatz, die sich im Auftrag ihrer Kunden in der Collm-Region unter anderem um den Abschluss und die Betreuung von Glasfaser- oder Mobilfunkverträgen kümmert. „Wir haben viele Anfragen zu diesem Thema“, sagt Sandra Mende, Mit-Inhaberin der Agentur M+L IT. Ab dem Jahresanfang können nach ihren Informationen auch Vodafone-Kunden die Glasfaserleitungen nutzen. „Von 1&1 wissen wir noch nichts. Wie das im Laufe des Jahres passieren wird, werden wir sehen“, so Sandra Mende. Und sie sagt weiter: „Das liegt nicht an der Telekom, sondern an den anderen Anbietern.“

Viele Menschen mit schnellem Internet versorgen

Der Leubener Bernd Schmidt hat einen Vertrag mit 1&1. „Mit der Information, dass ich bisher keine Absicht habe, mich auf das Netz der Telekom aufzuschalten, habe ich nun 1&1 konfrontiert, aber bisher keine Antwort erhalten“, sagt er. Die OAZ hakte bei 1&1 nach. „Wir befürworten Kooperation beim Glasfaserausbau sehr und haben unsere 1&1 Open-Access-Plattform (open access: offener Zugang, d. Red.) in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut“, teilt Wolfgang Wölfle von 1&1 mit. Dabei arbeite das Unternehmen mit diversen Anbietern von Telekommunikationsdiensten (Carriern) im ganzen Bundesgebiet zusammen. „Um möglichst viele Menschen mit schnellem Internet zu versorgen“, so Wölfle.

Alle Anschlüsse an das neue Glasfasernetz diskriminierungsfrei

Und wie stellt sich das Problem aus Sicht des Landkreises Nordsachsen dar, unter dessen Regie der Glasfaserausbau läuft? „Alle Anschlüsse an das neue Glasfasernetz sind diskriminierungsfrei. Wer kein Telekom-Kunde ist, muss an seinen Telekommunikationsanbieter herantreten, der sich dann mit der Telekom in Verbindung setzen und die weiteren Modalitäten klären wird“, sagt die Leiterin des Amtes für Wirtschaftsförderung, Uta Schladitz. Um Zugang zu dem mit Fördermitteln errichteten Glasfasernetz zu erhalten, müssten alle interessierten Betreiber aktiv auf die Telekom zugehen und entsprechende Mitnutzungsverträge abschließen. Die Preise hierfür seien reguliert. Schladitz betont: „Dieses Vorgehen ist zwingend notwendig, wenn Neu- oder Bestandskunden anderer Betreiber das neu geschaffene Glasfasernetz nutzen wollen.“ Zum jetzigen Zeitpunkt sei ihr nur der Wettbewerber Vodafone bekannt, der sich um die Mitnutzung bemühe.

Aktueller Ausbaustand Breitband Oschatz :

Ortsteile Merkwitz, Zschöllau: Tiefbau abgeschlossen, Anschlüsse komplett buchbar

Ortsteile Mannschatz, Schmorkau: Tiefbau abgeschlossen, Anschlüsse teilweise buchbar

Ortsteile Fliegerhorst, Stadtgebiet Oschatz: im Tiefbau, Abschluss Tiefbau zweites Quartal 2021, Anschlüsse teilweise buchbar

Ortsteile Leuben, Limbach, Lonnewitz, Rechau, Thalheim, Zöschau: im Tiefbau, Abschluss Tiefbau zweites Quartal 2021

