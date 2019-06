Schkeuditz

Der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner ist neuer Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag Nordsachsen. Die Fraktion hatte ihren Vorstand bei der konstituierenden Sitzung gewählt.

Bergner erhielt zur Kreistagswahl in Nordsachsen am 26. Mai mit 5096 wahlkreisübergreifend die zweitmeisten Stimmen aller Bewerber der CDU-Liste. Er kandidierte im Wahlkreis 1, der Schkeuditz, Rackwitz und Wiedemar umfasst, und erreichte auch das parteiübergreifend beste Ergebnis aller Kandidaten. Die Christdemokraten wurden in Nordsachsen mit 29 Prozent klar stärkste Kraft vor der AFD mit 19 Prozent. Insgesamt gehören der CDU-Fraktion 23 Kreistagsmitglieder an.

Er freue sich über das Vertrauen der Fraktion in seine Person und werde sich dieser neuen Herausforderung als Fraktionschef stellen, so Bergner. lp

Von lp