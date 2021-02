Schleierwolken vereiteln spektakulären Sonnenaufgang in Oschatz

Oschatz

Kurz nach 7 Uhr richteten sich am Dienstag viele erwartungsvolle Blicke von Oschatzern in Richtung Osten. Doch der erhoffte spektakuläre Sonnenaufgang um 7.05 Uhr fiel eher unspektakulär aus.

Blick vom Hutberg

Schleierwolken und Dunst verhinderten den ganz großen Auftritt der Sonne, wie dieser Blick vom Hutberg über Marktkauf in Richtung der Kirchtürme von St. Aegidien zeigt. Da sich derzeit Sahara-Staub in der Atmosphäre befindet, wird das Licht so gebrochen, dass farbenprächtige Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge entstehen können. Der Himmel kann sich von gelb zu orange in ein kräftiges Rot färben.

Von Frank Hörügel