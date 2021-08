Schloss Hubertusburg als Schmuckanhänger

Wermsdorf/Oschatz

Es ist das größte Barockjagdschloss Europas – und nun trotzdem klein genug, um es um den Hals zu tragen. Die Rede ist von der Wermsdorfer Hubertusburg, die von Goldschmiedemeisterin Juliane Korpowski nun zu einem filigranen Schmuckstück verarbeitet wurde. Jeder, der will, kann das Schloss, das auch als das sächsische Versailles gilt, nun verschenken oder sich selbst damit eine Freude machen – ganz ohne millionenschwere Investitionen oder Nutzungskonzept wie es das Original verlangt.

Auf Kundennachfragen reagiert

Dass die Nachfrage für das neue Schmuckstück da ist, wusste die Inhaberin der Oschatzer Goldschmiede „Zierlichkeiten“ schon, bevor das erste davon überhaupt gefertigt war. In ihrem Geschäft sind bereits ein Anhänger mit der Silhouette des Oschatzer Neumarktes sowie eine Miniatur des Brunnens erhältlich. Immer wieder hätten Kunden dabei auch nach einem Kettenanhänger der Wermsdorfer Hubertusburg gefragt, berichtet Juliane Korpowski. Also stand schnell fest, dass das Angebot der Heimat-Anhänger erweitert werden soll.

3D-Modell nach Original

Zunächst wurde ein kleines 3D-Modell des Schlosses erstellt, das dann die Vorlage für eine Form lieferte. Dafür arbeitet die Goldschmiedemeisterin mit einer Manufaktur zusammen.

Der Anhänger in der teilvergoldeten Variante. Quelle: Zierlichkeiten

Daraus entsteht der Anhänger in 925er Silber oder teilvergoldet. Auch wenn die Frontansicht des markanten Gebäudes in dem Rund mit 18 Millimeter Durchmesser sofort gut zu erkennen ist, lohnt ein zweiter Blick: Ganz oben prangt ein Hirschkopf – das Wermsdorfer Wappentier, das auch vielfach am Schloss selbst zu sehen ist.

Bogen zur Fischerei gespannt

Doch damit nicht genug. Vor einem Rautenmuster sind unten zwei Fische zusehen. „Die Rauten sollen an das Pflaster auf dem Schlosshof erinnern und gleichzeitig ein Netz andeuten, was – wie die Fische natürlich auch – den Bogen zur Fischerei in Wermsdorf spannt“, beschreibt Juliane Korpowski sichtlich stolz auf die gelungene Abbildung. Zusätzlich ist der Schriftzug „Hubertusburg“ auf die Öse geprägt. Erhältlich ist das Schmuckstück ab sofort. Die Silbervariante kostet 89 Euro, der zweifarbige Anhänger 109 Euro.

Wahrzeichen vielerorts als Anhänger

Auch wenn es zunächst nicht geplant war, den Heimatschmuck in einer weiteren Variante anzubieten, freut sich die Goldschmiedemeisterin über die Neuheit. „Das Schloss bietet sich dafür wirklich an“, sagt sie mit Blick auf den imposanten Bau. Dabei sind Wahrzeichen als Kettenanhänger andernorts längst üblich. „Jeder kennt doch den Eifelturm als Anhänger“, nennt sie ein Beispiel. Doch auch die Freiheitsstatue, das Kolosseum oder das Lübecker Holsteintor können sich Souvenirjäger um den Hals hängen.

Das Schloss Hubertusburg stand Pate für einen neuen Anhänger. Quelle: Jana Brechlin

Dabei darf die Kulisse nicht beliebig sein, findet die Fachfrau: „Man braucht schon eine Assoziation, die aufgeht. Das Motiv muss möglichst einzigartig und gut erkennbar sein.“

Idee: Mitbringsel oder Taufgeschenk

Dann könne gut sein, dass Trägerin oder Träger des Anhängers darauf angesprochen werden, schätzt sie ein. Immerhin sei Schloss Hubertusburg ein weithin bekanntes Bauwerk. „Die Hubertusburg thront über dem Ort und ist von allen Seiten gut zu sehen – das hat man sich früher schon gut ausgedacht.“ Der Anhänger eigne sich natürlich als Mitbringsel, sei aber auch ein schönes Geschenk, etwa zur Taufe. „Das Schmuckstück steht Jung und Alt wirklich sehr gut“, findet die Goldschmiedin. Auch die Oschatz-Anhänger würden zu vielen Gelegenheit gekauft und seien sehr beliebt. „Ich freue mich, wenn die Menschen so ihre Verbundenheit ausdrücken. Man kann seine Heimat ruhig feiern“, findet Juliane Korpowski.

Verkauf auch in Touristinfo

Das geht sogar direkt vor Ort, denn das Schmuckstück ist auch in der Touristinformation Wermsdorf, im Alten Jagdschloss, montags bis freitags 10 bis 14 Uhr erhältlich. Dort gibt es das Mini-Schloss auch im Schweberahmen – als Dekostück für den Schreibtisch oder die Vitrine. „Ich finde das richtig toll“, schwärmt Mitarbeiterin Susan Müller. Der Anhänger sei ein schöne Idee, wenn jemand ein Geschenk mit Wermsdorf-Bezug suche oder nach einem besonderen Andenken Ausschau hält, so die Mitarbeiterin der Touristinformation.

Von Jana Brechlin