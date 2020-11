Schloss Striesa bei Oschatz: Dach neu und Einbrecher geschnappt

Striesa

Durchgefaulte Balken, undichtes Dach und nasses Mauerwerk: Als Harald Hoyer im vergangenen Jahr die Sanierung des Gutshauses im Oschatzer Stadtteil Striesa in Angriff nahm, befand sich das Gebäude in einem erbärmlichen Zustand. Aktuell ist das Haus zwar immer noch eine einzige Baustelle, doch die Sanierung macht Fortschritte. „Die Erneuerung des Dachstuhles ist weitgehend abgeschlossen“, sagt Olaf Weber, Inhaber der gleichnamigen Zimmerei aus Luppa.

Schloss Striesa Quelle: Frank Hörügel

Anzeige

Insgesamt 40 gut erhaltene Balken für den Dachstuhl hat der Eigentümer des Gutshauses Harald Hoyer selbst organisiert. „Die sind 120 Jahre alt und stammen von einem Sägewerk im Allgäu, das abgerissen wurde“, sagt der 61-Jährige, der noch im Allgäu wohnt, aber ursprünglich aus Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) stammt. Über den Winter hat er die Balken auf seinem Bauernhof im Allgäu gehobelt.

Zimmermänner Schloss Striesa: Marcel Mittler (l.) und Semso Smajlovic von der Zimmerei Olaf Weber erneuern den Sims. Quelle: Frank Hörügel

Aktuell sind die Mitarbeiter der Zimmerei Weber in Striesa damit beschäftigt, den Sims nach historischem Vorbild zu erneuern. Dazu gehört auch der Austausch von Profilbrettern, die noch mit handgeschmiedeten Nägeln befestigt und mit Nässeschäden behaftet waren. Anschließend rückt das Team des Oschatzer Dachdeckerbetriebes René Naujoks an. In den nächsten Wochen soll das Dach des Gebäudes mit 500 Quadratmeter Wohnfläche fertig erneuert sein. Doch im Inneren des Hauses gibt es auch danach noch jede Menge zu tun. Im nächsten Jahr sollen unter anderem die alten Kastenfenster aufgearbeitet und die eindrucksvolle Holztreppe in Ordnung gebracht werden.

Provisorische Wohnung in benachbartem Bauernhaus

Damit Harald Hoyer die Bauarbeiten kontinuierlich überwachen und auch selbst mit anpacken kann, hat er das benachbarte Bauernhaus auf dem Gutsgrundstück für sich und seine Frau Ilona als provisorische Wohnung hergerichtet. Das Paar hofft nun, schnellstmöglich in das großzügige Herrenhaus umziehen zu können – möglichst schon im nächsten Jahr. „Wir hinken zwar etwas hinterher, versuchen aber, diesen Termin zu halten“, sagt Hoyer.

Zaun und Videoüberwachung schützen Immobilie

Falls das Ehepaar mal nicht selbst vor Ort in Striesa ist, schützen ein Zaun und Videoüberwachung die Immobilie – zur Sicherheit vor Einbrechern. Im Februar hatte es Einbrüche in das Gutshaus und das Bauernhaus gegeben. „Zum Glück“, so Hoyer, „wurde ein Tatverdächtiger gefunden“. Das habe ihm kürzlich die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Auf die Spur des Einbrechers kam die Polizei durch Fingerabdrücke auf einem Energy-Drink, den der Tatverdächtige beim Einbruch liegen gelassen hatte.

Eventraum im Gewölbestall auf Eis gelegt

Von seiner anfänglichen Kostenkalkulation für die Sanierungsarbeiten hat sich der Inhaber einer Firma für Arbeitssicherheit in Altusried inzwischen verabschiedet und geht nun von der doppelten Summe aus. „Wir werden wohl locker auf eine halbe Million Euro kommen.“ Ursprüngliche Pläne für den Umbau des benachbarten Gewölbestalles zu einem Eventraum hat er deshalb erst einmal auf Eis gelegt. „Die Sanierung des Hauses hat natürlich Vorrang.“

Atelier geplant

Ansporn bei dieser Herkules-Aufgabe gibt Hoyer eine Vision, die er von seinem künftigen Wohndomizil hat. „Da kommt mein Atelier rein“, sagt der Hobby-Künstler und Gemälde-Sammler.

Auf die Immobilie im Oschatzer Stadtteil Striesa ist Hoyer im Jahr 2017 im Internet gestoßen. Hier wurde „das sanierungsbedürftige Schloss des ehemaligen Freiguts Striesa“ angeboten – idyllisch an einem Teich mit altem Baumbestand gelegen. Fünf ehemalige Wohn- und Stallgebäude gehörten laut Inserat dazu. Eigentümerin des knapp drei Hektar großen Anwesens war eine Brasilianerin, die das Areal vor Jahren gekauft, aber nicht saniert hatte.

Rittergut 1783 gebaut

Das Rittergut in seiner heutigen Form wurde 1783 gebaut. Bis zur Enteignung im Jahr 1945 befand sich die Immobilie im Besitz der Familie Kopp. Zu dem Freigut gehörten einst 163 Hektar Land. Aktuell umfasst das Grundstück nur noch eine Fläche von knapp drei Hektar.

Von Frank Hörügel