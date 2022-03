Schlossverein Dahlen lässt Bauarbeiten ruhen

Dahlen

Das Baugeschehen am Schloss Dahlen soll in diesem Jahr überwiegend ruhen. Das hat Andreas Richter vom Vorstand des Schloss- und Parkvereins bei einem Besuch der Bundestagsabgeordneten Dr. Christiane Schenderlein (CDU) vor Ort mitgeteilt. Nachdem in den vergangenen Jahren Sanierungsarbeiten am Remisengebäude für rund 180 000 Euro durchgeführt worden sind, konzentriere man sich auf Vorbereitungen für weitere Maßnahmen 2023.

Hoffen auf weitere Unterstützung

Richter hatte die Abgeordnete nach Dahlen eingeladen, nachdem sie in einer Rede im Bundestag auf die erhaltenswerte Kulturlandschaft – unter anderem auf die Schlösser in Sachsen – verwiesen hatte. „Das hat uns gut gefallen und wir hoffen natürlich, dass wir weiter auf ihre Unterstützung beim Erhalt des Schlosses in Dahlen bauen können“, sagte er.

Christiane Schenderlein mit Andreas Richter (l.) vom Schlossverein und Bürgermeister Matthias Löwe bei einem Rundgang durch das Gebäude – hier im Jagdsaal. Quelle: Jana Brechlin

Das nächste Projekt, das der Verein anpacken wolle, sei die Erneuerung des Eingangsportals. Nachdem die Linden, denen ein Gutachten deutliche Schäden bescheinigt hatte, gefällt wurden, werde es dafür Zeit.

Pfeiler droht einzustürzen

„Ein Pfeiler hat sich durch den Druck der Wurzeln bereits deutlich geneigt und droht einzustürzen“, sagte Andreas Richter. Diese Pfeiler müssten demontiert, erneuert und dann auf eine Stahlbetonplatte gesetzt werden. Zum Schloss sollen auch die steinernen Ziervasen wieder die Spitzen schmücken.

2023 soll es weitergehen

Geplant sind die Arbeiten im kommenden Jahr, dafür beantrage man auch Fördermittel. Ohne diese Unterstützung gehe es nicht, betonte er. So koste schon die Erneuerung der geschmiedeten Torflügel rund 35 000 Euro.

Ersatzpflanzung noch dieses Jahr

Etwas soll sich an dieser Stelle 2022 aber trotzdem schon tun: Wie Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) ankündigte, ist die Ersatzpflanzung geplant. „Voraussichtlich im dritten Quartal kommen hier zwei neue, schon etwas größere Linden hin. Außerdem werden wir auch das Pflaster im Fußweg wieder in Ordnung bringen“, sagte er. Er hoffe, dass dann bald die Sanierung des Torbereiches folgen könne.

Sonderprogramm könnte Geldquelle sein

Sie gehe davon aus, dass das Denkmalschutzsonderprogramm des Bundes fortgesetzt werde, meinte Christiane Schenderlein. „Noch ist allerdings offen, wie viel Geld dafür insgesamt zur Verfügung stehen wird“, räumte sie ein. Sollte Dahlen davon profitieren können, sei sicher auch ein vorzeitiger Maßnahmebeginn möglich.

Viele Spender und Helfer

Das Engagement des Verein sei beeindruckend und verdiene weitere Unterstützung, betonte sie. „Ich finde es absolut bewundernswert, wie viele die Arbeit hier unterstützen, dass zeigt, dass sich die Menschen mit dem Schloss in Dahlen verbunden fühlen“, lobte sie. Es sei wichtig, dies im Verbund mit anderen Attraktionen zu sehen: „Wir müssen den Blick auf die Region insgesamt richten.“

„Das tun wir“, versicherte Bürgermeister Matthias Löwe. Ein Beispiel dafür sei etwa die Wanderregion Dahlener Heide: „Da arbeiten wir mit den Nachbarkommunen zusammen und denken aber auch bis zur Dübener Heide – beides gemeinsam erhöht die Attraktivität für alle.“

Von Jana Brechlin