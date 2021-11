Schluss mit lustig: Oschatzer Carneval Club löst sich auf

Oschatz

Diese Entscheidung schmeckt dem Vorstand, den Mitgliedern und den Freunden des Oschatzer Carneval Clubs (OCC) wie ein mit Senf gefüllter Pfannkuchen. Zum Jahresende wird sich der Verein auflösen. Das haben die Mitglieder mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit beschlossen. Eine Saisoneröffnung, wie sonst üblich am 11.11. und weitere Veranstaltungen wird es daher dieses Jahr nicht geben. Über die Gründe für das mehrheitlich beschlossene Aus nach vier Jahrzehnten närrischer Tradition an der Döllnitz sprechen die Vorstandsmitglieder.

Wie Präsidentin Sindy Gärtner gegenüber dieser Zeitung erklärte, sei die Zukunft des Vereins ungewiss, finanziell als auch personell – und nicht ausschließlich wegen der coronabedingt ausgefallenen Saison 2020/21. „Das allein hätten wir vielleicht noch verkraftet“, sagt sie.

Personell und finanziell am Limit

Allerdings sei die Planung weiterer Veranstaltungen äußerst schwierig. Deshalb sei es auch lange ruhig um den OCC gewesen. „Wir haben lange mit uns gerungen, sehen aber keine andere Möglichkeit.“ Dass ausgerechnet die 40. Saison ins Wasser fiel und man nun, wo Frohsinn dringend gebraucht werde, diese Nachricht zu verkünden ist, schmerze doppelt.

Großer Bahnhof herrschte immer beim Faschingszug mit der Döllnitzbahn. Quelle: Steffen Bahnemann

Einnahmen gab es wegen der Zwangspause fast keine, aber dennoch Ausgaben – wenn auch nicht in dem Maße wie zu normalen Zeiten. Auch Sponsorengelder seien nur in geringem Maß geflossen. „Eine weitere Saison ist das, vor allem wegen der vielen Unwägbarkeiten, nicht mehr stemmbar“, so die Präsidentin. Hinzu käme, dass die Zahl der Mitglieder und damit die Beiträge rückläufig seien. Zum Zeitpunkt der Auflösung gab es noch knapp 30 zahlende, aber weniger aktive Mitglieder.

Des weiteren hat es bei mehreren Mitgliedern des Vereins und des Vorstandes Nachwuchs in der Familie gegeben oder ist selbiger unterwegs. „So sehr es uns freut, dass neue potenzielle Närrinnen und Narren geboren werden, fordert es doch sehr viel Aufmerksamkeit, so dass sich diese Mitglieder nicht mehr im bisherigen Umfang der Vereinsarbeit widmen können“, so Sindy Gärtner. In den meisten Fällen seien beide Partner im OCC engagiert, einer falle dann immer aus. „An karnevalistischen Ideen mangelt es nicht, aber an Mitteln und Zeit für die Umsetzung“, resümiert sie. Die letzte Abendveranstaltung zu Beginn des Jahres 2020 habe ein Dilemma aufgezeigt. „Wir waren mit unseren Kräften am Limit, das Feedback der Gäste nach vier Stunden Programm und Tanz war aber sensationell“, so Vorstandsmitglied Sarah Schöne.

Alternativen diskutiert – und verworfen

Bei Veranstaltungen ist der OCC mangels eines eigenen Domizils allerdings immer auf die Einmietung in der Oschatzer Stadthalle angewiesen. „Das machte in den vergangenen Jahren stets einen Großteil unserer fixen Kosten aus, hinzu kamen jährlich neue Gardekostüme für die Jüngsten, ebenfalls ein nicht unwesentlicher Posten“, so Schatzmeisterin Angela Friebe.

Der Elferrat des Oschatzer CarnevalClubs in der Stadthalle. Quelle: Steffen Bahnemann

Aufgrund der geschmälerten Vereinsfinanzen könne man künftig nicht mehr kostendeckend arbeiten. Man habe versucht, Mitglieder für einen neuen Vorstand zu gewinnen, habe aber nicht jedes der notwendigen Ehrenämter wieder besetzen können. Diskutiert wurden im Vorfeld Alternativen zur Abendveranstaltung in der Stadthalle und dem Faschingszug mit der Döllnitzbahn, analog zum Sommerfest, welches es schon einmal gab. Davon sei man jedoch wieder abgerückt, weil es dafür schlicht an Personal fehlt. Das gilt auch für die zweite große Veranstaltung. „Die Faschingsfahrt, unser Zugpferd, wird in Absprache mit der Bahn 2022 zum zweiten Mal in Folge nicht stattfinden können, weil Termine dieser Art unter pandemischen Bedingungen nur mit einem enormen Aufwand umsetzbar sind“, so OCC-Vorstandsmitglied und Zug-Koordinatorin Juliane Franke.

Freunden des karnevalistischen Brauchtums empfehlen die OCC-Narren, nicht den Kopf in den Sand zu stecken. In den Nachbarstädten Dahlen und Strehla finde man Faschingsvereine, mit denen man gut zusammen gearbeitet habe. „Sicher haben Stammgäste und ehemalige Mitglieder dort Gelegenheit, sich zu engagieren und zu feiern“, so Sindy Gärtner.

Von Christian Kunze