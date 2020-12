Schmannewitz: Ausbau der Ortsdurchfahrt kommt

Schmannewitz

Die Landesdirektion Sachsen teilte Anfang der Woche mit, dass sie „gegenüber dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr einen Planfeststellungsbeschluss zum grundhaften Ausbau der Staatsstraße S 24 im Zuge der Ortsdurchfahrt Schmannewitz“ erlassen hat. Damit hat das jahrelange Ringen um die überregional bedeutsame Verbindung eine wichtige Hürde genommen.

Anlieger Hans-Jürgen Ebert zeigte sich von dieser Nachricht „höchst erfreut“. „Es wäre schön, wenn bald etwas passiert. Es ist höchste Zeit“, sagte der frühere Ortswehrleiter der Oschatzer Allgemeinen. Er vermute allerdings, dass trotz dieses Beschlusses noch einige Zeit vergehen werde, bevor die Bagger anrollen.

Das sieht auch der Dahlener Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) so. „Wenn nicht gegen den Feststellungsbeschluss geklagt wird, gibt es für dieses Vorhaben formal Baurecht“, erläutert er. Dann sei noch die Ausführungsplanung zu erledigen, bevor ausgeschrieben und gebaut werden könne. Löwe zeigt sich aber optimistisch, dass nach den langen Vorplanungen niemand mehr einen triftigen Grund habe, gegen die Planfeststellung zu klagen.

Planung seit 1990er Jahren

In seinen Unterlagen zu diesem Vorgang würden erste Schreiben von 1998 stammen. Es sei nicht ganz unverständlich, dass manche Schmannewitzer den Glauben an die Ernsthaftigkeit der Bemühungen zum Ausbau der Straße verloren hätten, ebenso wie das Vertrauen in die damit befassten Behörden. „Das hat nun wirklich lange genug gedauert“, kommentiert er den Feststellungsbeschluss.

Zum Bauvorhaben teilt die Landesdirektion mit, dass die Ausbaustrecke 1100 Meter lang ist. „Mit dem grundhaften Ausbau wird die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer in der gesamten Ortslage verbessert. Darüber hinaus können mit diesem Ausbau auch die Gefahren für den Verkehr aus den Anliegergrundstücken und Seitenstraßen deutlich abgesenkt werden“, lässt sich Regina Kraushaar, Präsidentin der Landesdirektion Sachsen, zitieren.

Mehr Sicherheit für Fußgänger

Die Verbesserung für die Fußgänger ergibt sich daraus, dass die Torgauer Straße beim Ausbau beiderseits einen Gehweg erhalten werde. Die bereits vorhandenen würden bei unveränderter Breite erneuert. Radfahrer profitieren davon, dass die Einleitung des Radweges aus Richtung Dahlen vom Ortseingang in die Ortslage verlegt und mit Querungshilfen ausgestattet werde. Am Ortsausgang in Richtung Sitzenroda sollen demnach beidseitig Radwege angelegt werden.

Weiterhin sei beabsichtigt, die Mängel in den Sichtverhältnissen an den Einmündungen von Kreis- und kommunalen Straßen im Zuge des Ausbaus zu beseitigen. „Dazu gehört“, so erläutert es der Bürgermeister, „dass der ehemalige Konsum abgerissen wird“.

Erholungsort profitiert von Ausbau

Er hebt noch einen weiteren Aspekt der Baumaßnahme hervor: „ Schmannewitz ist staatlich anerkannter Erholungsort. Der von der Straße in ihrem gegenwärtigen Zustand ausgehende Lärmpegel ist diesem Status nicht angemessen.“ Mit dem bereits abgeschlossenen Ausbau der Buchaer Straße und dem im nächsten Jahr geplanten Bau der Alten Lindenstraße hätte man in Schmannewitz nach dem Ausbau der Torgauer Straße ein ordentliches Straßennetz.

Nach Mitteilung der Landesdirektion müssen für diese Maßnahme 28 Straßenbäume gefällt werden. Zum Ausgleich sollen im Ort, an der Straße selbst, 22 neue Bäume gepflanzt werden. Darüber hinaus würden am nördlichen Ortsrand der Stadt Dahlen Strauch-Baum-Hecken und Baumreihen neu gepflanzt.

Kostenschätzung überholt

Für den Ausbau der Staatsstraße sind neben den noch zu erledigenden Ausführungsplanungen auch finanzielle Rahmenbedingungen zu klären. Aussagen, wann die Mittel für dieses Projekt bereitstehen, liegen noch nicht vor. Auch die Stadt Dahlen muss in den Haushaltsplanungen dieses Vorhaben berücksichtigen.

„Unser Part ist es, die Errichtung der Nebenanlagen – zum Beispiel Gehwege und Straßenbeleuchtung – zu finanzieren“, erläutert Matthias Löwe. Bisher gäbe es dafür nur Kostenschätzungen älteren Datums. „Sie müssten aktualisiert werden“, betont der Bürgermeister und unterstreicht, dass der Ausbau der Schmannewitzer Ortsdurchfahrt nicht an den Finanzen der Stadt scheitern dürfe.

Von Axel Kaminski