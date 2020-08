Schmannewitzer Reha-Klinik fordert Unterstützung der Politik

Schmannewitz

Klare Worte fand Pierre A. Reiter – klare Worte, das machte er klar, vermisst er jedoch an anderer Stelle. Der kaufmännische Leiter des Median Zentrums für Rehabilitation in Schmannewitz sagte beim Besuch des Bundestagsabgeordneten Marian Wendt ( CDU), er vermisse eine einheitliche Linie der Politik zum Umgang mit der Corona-Pandemie. Das sei zu Beginn, nach den deutlichen Ansagen der Bundeskanzlerin, besser gewesen. „Auch die sächsische Politik hat das recht gut hingekriegt“, meinte er mit Blick auf die geltenden Regelungen. Ihm fehlen jedoch ein klarer Plan und bundesweit einheitliche Regelungen. „Dass jeder Ministerpräsident machen kann, was er will, verstehe ich nicht.“ Am Ende seien es die Krankenhäuser und Reha-Kliniken, die die Folgen zu lascher Regeln ausbaden müssten.

Marian Wendt (M.) im Gespräch mit dem kaufmännischen Leiter des Median Zentrums Schmannewitz Pierre A. Reiter (r.) und Bürgermeister Matthias Löwe. Quelle: Jana Brechlin

Anzeige

Auch das Schmannewitzer Median-Zentrum wurde als Ersatzkrankenhaus in den Pandemieplan aufgenommen. „Dafür haben wir gekämpft“, machte Pierre A. Reiter deutlich, „bei Bedarf würden wir Patienten von Akutkliniken übernehmen und diese Häuser entlasten, damit dort Covid-Patienten behandelt werden können.“

Weitere LVZ+ Artikel

Großer Aufwand für Betrieb

Nachdem ab März die Patientenzahlen auf fast die Hälfte gesunken waren und im Frühjahr für die Mitarbeiter in Schmannewitz Kurzarbeit angemeldet werden musste, seien die Häuser mittlerweile mit rund 400 Patienten wieder belegt. Dafür muss deutlicher Aufwand betrieben werden: mit Corona-Tests für alle Neuankömmlinge und Quarantäne bis am nächsten Tag das Ergebnis vorliegt, mit ausschließlicher Einzelzimmer-Belegung, Einzelbehandlungen sowie regelmäßigen Tests für Mitarbeiter. Teilstationäre Behandlungen sowie Nachsorge sind zurzeit nicht möglich. „Dabei wäre das Risiko für die Patienten im Haus und unsere Mitarbeiter zu groß“, so der kaufmännische Leiter. Um eine Ansteckungsgefahr zu vermeiden, gelte auch weiterhin ein Besuchsverbot.

Viele Patienten in Risikogruppe

Die höheren Kosten für den nötigen Aufwand seien unvermeidbar. „Schließlich gehören 70 Prozent unserer Patienten zur Risikogruppe.“ Während Krankenhäuser Bettengeld bekommen, um Ausfälle zu kompensieren oder Tests auch in Pflege- und Altenheimen bezahlt werden, gelte das alles für Reha-Kliniken nicht, kritisierte Reiter. „Wir sind kein Krankenhaus zweiter Klasse, sondern helfen mit viel Einsatz und großem Aufwand, damit unsere Patienten wieder ins Arbeitsleben zurückkehren können oder Pflege vermieden wird“, machte er klar.

Sensible Bereiche im Stadtgebiet

Unterstützung erhielt er dabei von Dahlens Bürgermeister Matthias Löwe (WHD). „Wir brauchen eine klare Regelung von der Politik zur Kostenübernahme“, sagte er und verwies auf das Stadtgebiet, in dem sich außer den Schmannewitzer Reha-Kliniken auch ein Seniorenheim sowie eine Schule, Kitas oder Tagespflegeeinrichtungen befinden. „Das sind alles sensible Bereiche mit zum Teil großem Einzugsgebiet.“ Dabei sei Prävention oberstes Gebot, um die Betriebsabläufe zu sichern – mit den entsprechenden Kosten.

Aus Fehlern lernen

Bundestagsabgeordneter Marian Wendt versicherte, es sei Ziel seiner Sommertour, in Ruhe mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. „Ich nehme die Hinweise sehr ernst“, sagte er, räumte aber auch ein: „Ich will ehrlich sein: Wir werden nicht allen gerecht werden können.“ Er verwies auf viele neue Schulden, die gemacht wurden, um zahlreiche Branchen finanziell zu unterstützen. Hinzu komme die steuerliche Entlastung. Man dürfe diese Krise nicht ungenutzt lassen und müsse aus Fehlern lernen. Wendt meinte, der Föderalismus sei dabei durchaus eine Herausforderung, hier gelte es, sich weiter gut abzustimmen.

„Wir sind noch mittendrin in der Corona-Pandemie und müssen weiter mit dem Virus umgehen.“ Das strikte Einhalten von Hygieneregeln sei eine Voraussetzung, um Infektionsgeschehen einzudämmen. „Da ist ihre Arbeit in den Schmannewitzer Reha-Kliniken beispielhaft“, lobte er die Bemühungen vor Ort.

Von Jana Brechlin