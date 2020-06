Schmannewitzer schätzen Rettungswache im Ort

Schmannewitz

Die Anwohner der bisherigen und auch der neu geplanten Rettungswache im beschaulichen Heideort Schmaneewitz erachten akustische Signal der Einsatzfahrzeuge nicht als Lärmbelästigung. Wer hätte das nur gedacht? Ganz ehrlich, mich überrascht das Ergebnis dieser Recherche eines Kollegen nicht im geringsten. Denn wer sonst von uns, die auf dem Land leben, kann schon von sich behaupten, die nur wenige Augenblicke anhaltenden Martinshornklänge als störend zu empfinden? In großen Städten, wo täglich weitere Geräuschquellen hinzukommen, sieht es womöglich schon ganz anders aus. Hier kann besagtes Heulen unter Umständen als zusätzlicher, unangenehmer Lärm empfunden werden – dann, wenn er das Fass zum Überlaufen bringt. Generell stellt sich jedoch die Frage, was in jene Menschen gefahren ist, die ihren Frust an Rettungskräften auslassen. Die Berichte darüber sind uns bekannt und auch hier können wohl die Bewohner der Kleinstädte und Dörfer nur mit dem Kopf schütteln. Denn Nachrichten über Rettungssanitäter, Feuerwehrkräfte oder Polizisten, die beleidigt, in ihrer Arbeit behindert oder gar verletzt werden, sind allenfalls in den Metropolen an der Tagesordnung. Auf dem Dorf ist es oftmals so, dass man mit den Rettern in Uniform sogar persönlich bekannt ist und heilfroh, wenn einem Menschen im Ernstfall zur Seite stehen, die nicht unbekannt sind. Das trägt viel zur Akzeptanz des Berufs bei und macht Beschwerden zur Ausnahme

Von Christian Kunze