Oschatz

Nein, Ausschlafen stand bei Ronja-Fee Ritter an diesem Samstagmorgen nicht auf dem Programm. Stattdessen wurde sie früh von ihrer Mutti geweckt. Der Grund dafür: Das Mutter-Tochter-Gespann gehörte zu den 140 Händlern, die sich für den Oschatzer Trödelmarkt angemeldet hatten. „Um halb sechs Uhr ging es bei uns los“, erklärt die zwölfjährige Gröppendorferin. Seit einigen Jahren hat Mutti Yvonne Ritter ihre Kinder mit dem Trödelvirus infiziert. „Eine Freundin hatte mich darauf gebracht und seitdem sind wir regelmäßig dabei, vor allem, wenn in Oschatz ein Markt stattfindet“, erklärt sie. Alles was nicht mehr gebraucht wird, woraus ihre Kinder entwachsen sind, was daheim ausrangiert wird oder was ein Fehlkauf war, wird bis zum nächsten Trödelmarkt gesammelt. „Wer mit Mutti mitkommt, der erhält vom Erlös auch etwas“, ergänzt die Schülerin.

Sprüche von Opa Alfons

Gleich nebenan haben Freunde aus dem Nachbarort Mahlis ihren Stand aufgebaut. Verstärkung gibt es hier von den Großeltern. Opa Alfons ist Sponsor für den zwölfjährigen Nevio Krapp. Nicht nur, dass der Senior manches zum Verkauf beigesteuert hat, er sorgt vor allem mit flotten Sprüchen dafür, dass am Stand mancher stehenbleibt. Wie die Ritters und noch viele andere Händler haben sich auch die Krapps früh auf den Weg nach Oschatz gemacht.

„Zeitiges kommen sichert gute Plätze. Und man kann sich einen Stand in der Nähe eines Parkplatzes sichern. Da muss man die Kisten mit dem Trödel und die Tische nicht weit tragen“, ergänzt Yvonne Ritter. Auch Käufer sind früh auf den Beinen. Hier gilt ebenso: Wer zuerst kommt, sichert sich die besten Stücke und kann dabei manches Einmalige aufspüren.

Tipps zum DDR-Eierbecher

Zu den Käufern gehört eine Frau aus Schmannewitz, die diesmal altes Haus- und landwirtschaftliches Gerät aus Holz erstanden hat. Auf Streifzug an den Händlertischen entlang der Promenade sind auch drei junge Frauen aus Dahlen. „Ich bin immer hier zum Trödelmarkt“, erklärt Olivia Schystal. Aber auch andere Märkte, wie den am Dahlener Schloss, besuche sie. „Am nächsten Sonnabend ab 9 Uhr geht es dort wieder rund. Mal sehen, ob ich da den einen oder anderen von heute wiedertreffe“, wirbt sie für die Veranstaltung. Auch aus der Region Döbeln trifft man bekannte Gesichter. Zu ihnen gehört ein Roßweiner. Was mancher Zeitgenosse beim Auflösen eines Haushaltes ausrangiert, kann man bei ihm finden: Töpfe, Eimer, Wannen aus Emaille, nostalgische Karten, Bestecke, und anderen Hausrat aus vergangenen Zeiten. Bei ihm gibt es manchen Tipp. So rät er jenen, die bei ihm DDR-Eierbecher erstanden haben, diese nicht in der Spülmaschine zu reinigen. „Da verliert das Material seinen Glanz und die Oberfläche wird porös. Das gilt auch für DDR-Besteck mit Plastegriff“, so der Roßweiner.

Insgesamt, so Dana Bach vom Oschatzer Wagenmuseum, dem Veranstalter, waren 95 Händler trotz der schlechten Wetterprognosen gekommen. Leider mussten ab Mittag alle ihre Stände wegen des einsetzenden Regens abbauen. Ursprünglich hatten sich über 140 Händler um einen Stand beworben.

Von Bärbel Schumann