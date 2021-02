Schnee-Chaos: Oschatzer Schulen auch am Dienstag geschlossen

Region Oschatz

Zur Pandemie kommt nun auch noch das Schneechaos – letzteres allerdings mit Ansage: Wie reagieren die Bildungseinrichtungen der Region auf diese Situation? Während im Nachbarbundesland Thüringen für zwei Tage Schulschließungen verkündet wurden, und auch Kitas und Grundschulen nicht öffnen, geschah das in Sachsen nicht. Das führte zu unterschiedlichen Vorgehensweisen bei jenen, die trotz Pandemie im Präsenzunterricht geplant waren – und ruft Kritik der GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) hervor.

Präsenzunterricht für die Klassenstufen 11 und 12 fällt aus

Keine Schulbusse, kein Schulunterricht: Das war am Montag die Ansage am Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasium. Aufgrund des Winterwetters fiel der Präsenzunterricht für die Klassenstufen 11 und 12 aus. Und wie geht es am Dienstag weiter? Aufgrund der unklaren Situation zögerte die Schulleiterin Marion Müller die Entscheidung am Montag bis 16 Uhr raus. „Am Dienstag wird es keinen Präsenzunterricht geben. Ich kann nicht guten Gewissens einen sicheren Schulweg garantieren“, sagte sie dann auf OAZ-Anfrage. Wie es am Mittwoch weiter geht, steht noch nicht fest. „Ich hoffe, dass sich das bis dahin wieder einpegelt“, so Marion Müller.

Oschatzer Oberschule erneut Corona-Testschule

An der Oberschule Robert Härtwig Oschatz fallen die Entscheidungen diesbezüglich stets in Abstimmung mit dem Thomas-Mann-Gymnasium. Dementsprechend verfuhr man dort analog zum TMG – und setzte den Unterricht bis auf weiteres aus: „Das geschieht vor allem deshalb, weil wir in etwa die gleiche Schülerzahl und das gleiche Einzugsgebiet haben“, erklärt Schulleiterin Kerstin Wasiak auf Nachfrage dieser Zeitung. Hinzu kommt, dass die Oschatzer Oberschule erneut Corona-Testschule für einige umliegende Einrichtungen ist. Ohne entsprechende Sicherheit eines negativen Tests wäre ohnehin keine Beschulung vor Ort möglich. „Die Aufgaben für diejenigen Schüler, die im Präsenzunterricht da gewesen wären, wurden in die häusliche Lernzeit verlegt“, so Kerstin Wasiak weiter. Die Entscheidung wurde auch mit Blick auf die nicht stattfindende Schülerbeförderung getroffen.

Unterricht an evangelischer Werkschule Naundorf ausgesetzt

Die Problematik der Schülerbeförderung ist auch entscheidend für die Freie Evangelische Oberschule Werkschule in Naundorf. Wie Sekretärin Annett Wagner erklärt, ist auch an dieser Schule entschieden worden, den Unterricht auszusetzen. „Die Vorbereitungen für die Prüfungen der Abschluss-Schüler laufen aber unverändert weiter“, betont sie.

Oberschule in Wermsdorf bleibt geschlossen

Schule dicht – bis auf weiteres, so entschied Montagmorgen auch Kerstin Krause. Die Leiterin der Oberschule in Wermsdorf stimmte sich mit dem Schulträger, der Gemeindeverwaltung Wermsdorf, ab. „Weil auch wir einen nicht unerheblichen Teil Busschüler haben, war das die einzig vernünftige Entscheidung“, sagt sie. Auch hier gelte die Vorgehensweise zunächst für zwei Tage. Wenn absehbar sei, dass die Witterung es zulässt, werde voraussichtlich eine neue Entscheidung gefällt.

Goetheschule Mügeln öffnet

Ein wenig anders stellt sich die Situation an der Goetheschule Mügeln dar. Wie Schulleiter Axel Boldt auf Nachfrage mitteilt, wäre der Unterricht für die Abschlussklassen ohnehin erst am Dienstag wieder aufgenommen worden, nachdem Corona-Schnell-Testungen durchgeführt wurden. „Daran halten wir auch weiter fest und gehen davon aus, dass die Testteams des Deutschen Roten Kreuzes ihre Aufgabe wie geplant wahrnehmen“, sagte er am Montag. Der Schülertransport sei über ein Unternehmen abgesichert. Der Unterrichtsstart soll – aufgrund der Testungen – ohnehin erst am Vormittag sein. „Wir gehen davon aus, dass bis dahin auch jene Schüler da sind, die witterungsbedingt etwas später eintreffen“, so Boldt.

Die stellvertretende Schulleiterin des Beruflichen Schulzentrums Oschatz, Sylvia Knott, war bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen.

