Schneeschmelze macht’s möglich: Paddeln auf der Döllnitz in Oschatz

Oschatz/Riesa

Ein seltener Anblick sorgte am Sonntagvormittag für erstaunte Blicke von Passanten entlang der Döllnitz in Oschatz. „Vom Balkon unserer Wohnung aus konnte ich beobachten, wie ein Vater mit seiner Tochter ins Boot gestiegen und auf der Döllnitz nach Riesa gepaddelt ist“, informierte Petra Neumann die OAZ. Sie wohnt direkt an der Döllnitz in der Freiherr-vom-Stein-Promenade.

Kajak Döllnitz Oschatz Quelle: Petra Neumann

Nach OAZ-Recherchen handelte es sich bei dem Paddelduo um Thomas Richter (50) und seine Tochter Anna Behrendt (12), die als Ziel das Bootshaus des Kanusportvereins Lokomotive Riesa in Riesa-Gröba mit ihrem Zweier-Kajak angesteuert hatten. Beide sind auch Mitglied im KSK. Rund drei Stunden benötigte das Duo von Oschatz bis Riesa. „Als Kind habe ich das schon mal gemacht, das war für mich nicht das erste Mal. Bei normalem Wasserstand geht das aber nicht, sondern nur mit Schmelzwasser oder nach einem richtigen Regenguss im Sommer“, sagte Richter. Trotz des erhöhten Pegels habe es auch am Sonntag flache Stellen in der Döllnitz gegeben, wo das Boot am Grund schrammte. Und einmal musste die Besatzung das Kajak tragen. „In Borna lag ein Baum im Wasser“, nannte Richter den Grund. Wegen des fallenden Pegels sei diese Tour bereits am Montag nicht mehr möglich gewesen.

Wasserpegel deutlich gesunken

Nach Angaben des Landeshochwasserzentrums betrug der Wasserstand der Döllnitz am Sonntag an der Messstelle Nebitzschen 20 Zentimeter und an der Messstelle Riesa-Merzdorf 65 Zentimeter und befand sich damit deutlich unter den Höchstständen seit Beginn der Schneeschmelze. Die lagen am 19. Februar bei 30 Zentimeter in Nebitzschen und am 18. Februar bei 99 Zentimeter in Merzdorf.

Von Frank Hörügel