Schnelle Eingreiftruppe für Dahlen – Stadtrat diskutiert Verträge

Dahlen

Eigentlich plant die Stadt Dahlen schon seit einiger Zeit die Dienstleistungen des Bauhofs auf das Stadtgebiet und die dazugehörigen Ortsteile in eine Hand zu legen. Im Moment ist die Stadt Dahlen in vier Gebiete aufgeteilt, in denen die jeweils anfallenden Arbeiten jeweils gesondert ausgeschrieben werden und damit auch von unterschiedlichen Firmen erbracht werden.

Zwei Unternehmen sind im Rennen

In der Hauptsache handelt es sich dabei um Grünpflegearbeiten. In der vergangenen Dahlener Stadtratssitzung wurde jedoch deutlich, dass es für das kommende Jahr auch noch keine Gesamtausschreibung der Dienstleistungen geben wird. „Als wir die Verträge mit den jetzigen Dienstleistern geschlossen hatten, gab es auch eine Option, die Verträge um ein Jahr zu verlängern“, sagt Dahlens Bürgermeister Matthias Löwe. Genau diese Option will die Stadt Dahlen jetzt ziehen und sich damit noch etwas Luft verschaffen, um die Gesamtausschreibung zu planen.

Entsprechend der Vertragsverlängerung sowie per Beschluss der Stadträte werden die Bauhofleistungen für das Stadtgebiet Dahlen an die Firma Grundstückspflege Turowski gehen. Auch die Bauhofleistungen für die Ortsteile Großböhla, Kleinböhla und Neuböhla werden ebenfalls vom regional ansässigen Unternehmen Turowski ausgeführt.

In einem weiteren Beschluss wurden die Bauhofleistungen für den Dahlener Ortsteil Schmannwitz vergeben. Hier werden die anfallenden Arbeiten für ein Jahr weiterhin von der Firma Alba Sachsen GmbH aus Leipzig erledigt. Und auch der vierte Gebietsabschnitt, mit Ochsensaal, Börln, Bortewitz, Radegast und Schwarzer Kater geht an die Alba Sachsen GmbH.

Den finanziell größten Posten bei den Bauhofleistungen nimmt der Ortsteil Schmannwitz ein. Hier sollen Leistungen im Wert von knapp 85 000 Euro erbracht werden.

Auch Vertrag für den Winterdienst verlängert

Verlängert wurde auch der Vertrag für den Winterdienst für die Stadt Dahlen, einschließlich aller anderen Ortsteile. Auch bleibt die Firma Alba Zschornewitz bei Gräfenhainichen Vertragspartner mit einem Festbetrag von rund 57 000 Euro sowie einem vereinbarten witterungsabhängigen Kostenansatz.

Von Hagen Rösner