Schnelles Internet für Oschatz entscheidend

Oschatz

Der Überraschungsfaktor hält sich in Grenzen: Das Ergebnis der neuesten Standortumfrage von Industrie- und Handelskammer ( IHK) sowie Handwerkskammer für die Stadt Oschatz war in etwa so vorhersehbar, wie es die 82-seitige Studie schließlich ausführt. Aus Sicht der Unternehmer ist Oschatz ein eher mittelmäßiger Standort. Logisch, dass wir nicht an die Spitzenwerte von Leipzig und der Städte Markkleeberg oder Schkeuditz im Umfeld der Großstadt mit ihrer herausragenden Infrastruktur herankommen. Das wird sich in absehbarer Zeit auch nicht grundlegend ändern.

Stellschrauben für Oschatz

Doch es gibt einige Stellschrauben, an denen Oschatz noch drehen kann, um aus unternehmerischer Sicht besser bewertet zu werden. An erster Stelle steht das schnelle Internet. In dieser Kategorie schneidet Oschatz in der Studie etwas schlechter ab als der Durchschnitt, doch es gibt Hoffnung. Oschatz wird dann einen Sprung nach vorn machen, wenn der derzeit laufende Glasfaserausbau endlich abgeschlossen ist. Beim Thema allgemeine Sicherheit,Ordnung und Sauberkeit ist Oschatz zwar jetzt schon Spitze. Doch hier liegt die Herausforderung darin, das Niveau auch in den nächsten Jahren auf Dauer hoch zu halten.

Von Frank Hörügel