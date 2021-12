Schnelltests sind sehr gefragt – wo es in der Oschatzer Region noch welche gibt

Oschatz/Collm-Region

Schnelltests sind in diesen pandemischen Tagen ein rares Gut – zumindest in manchen Apotheken. Auch in Oschatz und Umgebung. Wer für den Familienbesuch zu Weihnachten mit einem Corona-Selbsttest lieber auf Nummer sicher gehen möchte, wird nicht überall fündig.

Bestände sind aufgebraucht

So wurde der Selbsttest-Bestand der Löwen Apotheke in Dahlen komplett aufgekauft. „Wir haben gar keine mehr auf Lager, bekommen aber nach wie vor viele Nachfragen von Kundinnen und Kunden“, sagte eine Mitarbeiterin am Dienstag auf Anfrage der Oschatzer Allgemeinen.

Nachschub ist eingetroffen

Ähnlich erging es der Löwen Apotheke in Oschatz vor zwei Wochen. Jedoch seien nun wieder genügend Tests geliefert wurden, sodass aktuell der Bedarf gedeckt werden kann.

Suche lohnt sich

Aber wenn man gut sucht, wird man auch in der Collm-Region noch fündig. So haben sowohl die Markt Apotheke in Mügeln als auch die Apotheke Oschatz West noch Selbsttests auf Lager. „Verfügbar sind diese natürlich nur, solange der Vorrat reicht“, betont eine Mitarbeiterin der Oschatzer Apotheke jedoch.

In der Markt-Apotheke in Mügeln werden momentan 150 bis 200 Tests pro Tag durchgeführt. Es gibt keine Engpässe, hieß es Dienstag Nachmittag. Vor Ort besteht auch die Möglichkeit, PCR-Tests machen zu lassen.

