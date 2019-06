Oschatz

Riesenaufregung in der Grundschule „ Collmblick“ in Oschatz-Nord: In der Nacht zum Donnerstag sind einer oder mehrere unbekannte Täter in das Schulgebäude eingebrochen, haben Türen zerstört, die Räume durchwühlt und zum Teil verwüstet.

Die Grundschule Collmblick Oschatz. Quelle: Frank Hörügel

Seit Tagen hatten sich die 24 Mädchen und Jungen der zweiten Klasse auf den Donnerstagabend gefreut. Zusammen mit ihrer Klassenleiterin Korinna Petzold wollten sie eine gemütliche Lesenacht veranstalten, in ihrem Klassenzimmer schlafen und am Freitagmorgen in gemeinsamer Runde frühstücken. Daraus wird nun nichts. „Ich habe die Eltern angerufen und abgesagt“, sagt die Klassenleiterin. Als Ersatz werde sie den betroffenen Grundschülern im nächsten Schuljahr einen Leseabend anbieten. Die Absage hat vor allem einen Grund: „Viele Schüler sind verängstigt“, sagt Korinna Petzold.

Kinder sind geschockt

Diese Einschätzung teilt auch Schulleiterin Heike Wogawa: „Für die Kinder ist das ein Schock.“ Am Donnerstagmorgen klingelte bei ihr um 6.15 Uhr das Telefon. „Der Hausmeister sagte: Es gibt keine gute Nachrichten.“ Als die Lehrerin in der Schule eintraf, bot sich ihr ein verheerendes Bild. Die Türen im Erdgeschoss zum Sekretariat, zu den Büros der Schulleiterin und der Hortleiterin und zum Personalraum des Hortes waren gewaltsam aufgebrochen worden.

Melonen gegen Küchenwand geschmissen

Besonders schlimm sah es in der Küche aus. Im Kühlschrank war bereits alles für das Frühstück nach der Lesenacht eingelagert worden – Melonen, Joghurt und Eier. Heike Wogawa: „Die Einbrecher haben den Kühlschrank ausgeräumt und die Melonen gegen die Küchenwand geschmissen.“ Das bestätigt Birgit Höhn, Pressesprecherin der Polizeidirektion Leipzig: „Alles ist durchwühlt und verwüstet worden.“ Tatzeitraum war zwischen Mittwoch 17.30 Uhr und Donnerstag 5.45 Uhr, als der Hausmeister den Einbruch bemerkte. Die Schadenshöhe durch Vandalismus an Türen und Einrichtung beziffert die Polizei mit 5000 Euro. Der Wert der gestohlenen Sachen werde noch ermittelt, so Polizeisprecherin Höhn.

Einbrecher lassen Handschuhe und Feuerzeug zurück

Schulleiterin Wogawa nahm die Angst ihrer Schützlinge ernst. Zusammen mit dem Polizisten, der die Spuren der Einbrecher sicherte, ging sie alle Räume des großen – und zum Teil leer stehenden Schulgebäudes – ab. Doch die Einbrecher hatten längst das Weite gesucht. Profis scheinen hier jedoch nicht am Werk gewesen zu sein. Die Einbrecher ließen Handschuhe und ein Feuerzeug am Tatort zurück – Beweismaterial für die Ermittler der Polizei.

Mehrere Einbrüche in den vergangenen Jahren

Die Grundschule „ Collmblick“ war nicht zum ersten Mal das Ziel von Einbrechern. Mitte November 2007 drangen Unbekannte durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster in die Schule ein. Sie brachen mehrere Innentüren auf und durchwühlten das Sekretariat auf der Suche nach Bargeld. Auch die Tür zur Turnhalle wurde aufgebrochen. Im September 2015 waren wiederholt Diebe am Werk und richteten einen Schaden von 5000 Euro an. Einer der Täter soll später gefasst worden sein.

Schließung für 2023 geplant

Die Grundschule „ Collmblick“ soll im Jahr 2023 geschlossen werden. Bis dahin will die Stadt als Ersatz einen Schulneubau in Oschatz-West auf dem Grundstück der ehemaligen Karl-Liebknecht-Oberschule fertiggestellt haben.

Von Frank Hörügel