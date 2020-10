Delitzsch/Löbnitz

Es hat alles einmal in einem Tal begonnen. Zumindest fand Ralf Witthaus so zur Gartenkunst. Auf einem Symposium in Tschechien habe eine Motorsense auf einer Wiese herumgelegen. Der Kölner habe sich diese geschnappt und auf 20 mal 20 Metern begonnen, etwas in den Rasen zu zeichnen. Daraus wurden 100 mal 100 Meter. Schließlich habe Witthaus das gesamte Tal gestaltet. Insgesamt 120 000 Quadratmeter. So habe er erkannt, dass nicht „unglaublich viel Geld“ erforderlich sei, um derart große Werke zu schaffen, sagt der Aktionskünstler. Davor hatte er über zehn Jahre nur mit Skizzenbüchern, Bleistift und Tinte gearbeitet.

Ab diesem Tag nahm Ralf Witthaus, Jahrgang 1973, mit seinen Aktionen an über hundertfünfzig Ausstellungen in Deutschland und Europa teil: 2010 veranstaltete er beispielsweise in Köln eine „Bundesrasenschau“ – eine sieben Kilometer lange Zeichnung rund um die Stadt. 2013 schuf er am Leipziger Völkerschlachtdenkmal „Das Friedensdenkmal, oder: Gott mit uns“. In Wermsdorf mähte er im Juli 2019 die Linien des ehemaligen Barockgartens in die Wiesen im Park von Schloss Hubertusburg. Auf 10 000 Quadratmetern waren die Mittelachse und zentrale Teile der barocken Gartenkomposition wiedererstanden – etwa ein Zehntel der einstigen Anlage. Um nur eine kleine Auswahl zu nennen.

Ralf Witthaus war bereits vor einem Jahr in Nordsachsen: Im Juli 2019 mähte er die Linien des ehemaligen Barockgartens in die Wiesen von Schloss Hubertusburg. Mit rund 40 freiwilligen Helfern hatte der Kölner einige zentrale Schmuckformen des früheren Parks freigeschnitten. Quelle: Jan Woitas/dpa

Aktuell ist Witthaus auf Einladung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) wieder in Sachsen unterwegs. Dabei sind zwei seiner Landschaftskunstwerke im Delitzscher Stadtpark und im Kirchgarten Löbnitz entstanden und noch etwa für zwei Wochen zu sehen.

Warum Delitzsch , warum Stadtpark ?

„Es ist eine unglaublich schöne Rasenfläche“, sagt Tony Eva Hoyer. Wie die Mitarbeiterin der SKD erklärt, soll das Programm „180 Ideen für Sachsen“, das seit dem zurückliegenden Jahr läuft, Museum zu den Menschen bringen, die sonst eher keine Berührungspunkte mit ihnen haben. Auch Menschen, die öfter in Museen kommen, sollen es einmal andersherum erleben. Die SKD übernimmt zusammen mit der Kulturstiftung des Bundes sämtliche Kosten.

Die SKD suchte für das Projekt nach Städten und Gemeinden, in denen sie bisher eher nicht vertreten war. Dabei fiel die Wahl in diesem Jahr auch auf Delitzsch und Löbnitz. Zuerst seien Rasenflächen am Barockschloss in Betracht gekommen. Witthaus reiste auf seiner Suche via Google Maps quer durch Sachsen. Dabei sei er auf die Fläche im Stadtpark gestoßen. „Aha“, habe er sich gedacht, sagt Witthaus. Das wird funktionieren.

180 Ideen für Sachsen Unser Ziel ist es, den Austausch zwischen Stadt und Land in der Zukunft zu diskutieren und dabei auch einen selbstkritischen Blick auf das Museum zu werfen, sagt Tony Eva Hoyer, Mitarbeiterin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD). Die Frage: Wie sieht das Museum der Zukunft aus? Seit 2019 engagiert sich daher ein Outreach-Programm der SKD im ländlichen Raum Sachsens mit „180 Ideen für Sachsen“. Wie der englische Name besagt, soll es dabei helfen, die Reichweite zu erhöhen Im Rahmen dessen veranstalten die SKD verschiedene Formate und Veranstaltungen, die stets einen partizipativen Gedanken haben. Wie die typographische Gartenkunst vom Gartenkünstler Ralf Witthaus. Diese wird aktuell nicht nur in Delitzsch und Löbnitz, sondern auch in Torgau und Zwickau umgesetzt.

Das Schöne ist, sagt der Aktionskünstler, dass die Menschen im ersten Moment nicht wissen, was es bedeutet, dann auf ihn zu- und sie so ins Gespräch kommen. Denn ein wichtiger Teil seiner Arbeit ist die Kommunikation und Einbindung von Interessierten. Vom Künstlergespräch über das Abstecken bis zum Selbst-Mähen konnte auch in Delitzsch und Löbnitz vieles mitgemacht werden.

Die Delitzscher Helfer

Ines Pleger kennt Ralf Witthaus seit seiner Arbeit in Wermsdorf. Seither hat sie Kontakt zu dem Künstler und nahm ihn und sein Team über die Zeit der Arbeiten in Delitzsch bei sich in Löbnitz auf. Zusätzlich half Pleger zwei Tage bei den Mäharbeiten. „Es ist eine andere Welt“, sagt die Inhaberin einer Apotheke. Es sei schön, findet sie, „dass man Teil von dem Ganzen wird“. Für die Löbnitzerin müsse Kunst verstärkt im öffentlichen Raum stattfinden. Das Argument, dass diese dann zerstört werde, funktioniere hier nicht, sagt Pleger.

Gartenkünstler Ralf Witthaus (links) mit Ines Pleger und Henrik Grundmann während der Arbeiten im Delitzscher Stadtpark. Quelle: Wolfgang Sens

Henrik Grundmann war ebenfalls von Anfang an dabei. Es sei einmal etwas anderes, sagt der Delitzscher. Er arbeite bei der Servicegesellschaft Delitzsch (SGD), ist für den Bauhof ohnehin öfter im Stadtpark tätig. „Ich mache etwas ähnliches ohnehin jeden Tag. Da hat es sich angeboten“. Durch das Werk könne er sich auch für das Private vorstellen, zu einem runden Geburtstag für jemanden etwas ähnliches zu schaffen, beispielsweise eine 50 für einen runden Geburtstag in den Rasen zu „schnitzen“, sagt Grundmann.

Das Motiv in Delitzsch

Witthaus realisierte seine Werke in Delitzsch und Löbnitz an etwa vier Tagen. Auch wenn er nie so ganz fertig ist. „Ich bin ein Perfektionist“, sagt Witthaus. Und ein Landschaftskunstwerk lebe von der Präzision. Also dürfen Maßband, Winkel und Zollstock nicht fehlen.

Ralf Witthaus kommt mit einem fertigen Plan aus der Schublade an die Orte, an denen eines seiner Gartenkunstwerke entstehen soll. Viel lieber als dieses dann einfach umzusetzen, belasse er seine Idee in der Schublade und greife eine Idee vor Ort auf, sagt Witthaus.

Der typographische Garten in Delitzsch ist circa 350 Quadratmeter groß und zeigt ein Zitat des Delitzschers Christian Gottfried Ehrenberg. Quelle: Wolfgang Sens

Da sich seine aktuellen Arbeiten unter der Überschrift „Typographische Gärten“ wiederfinden, lag die Idee zur Umsetzung in Delitzsch in den Worten eines bekannten Sohnes der Stadt – dem Naturforscher Christian Gottfried Ehrenberg. Um seinen diesjährigen 225. Geburtstag zu feiern, kam das Angebot der Rasenzeichnung gerade recht. Und um ein Ehrenberg-Zitat im Rasen sichtbar zu machen, nutzt Witthaus die „Zwischenräume“ der Buchstaben. Zu erkennen ist beispielsweise nun das Innere des Buchstabens U oder K oder W, im gesamten der Satz, „Und aus dem Kleinen bauen sich die Welten“.

Das Motiv in Löbnitz

Der Ursprung des Löbnitzer Motivs liegt nicht in der Wissenschaft, sondern im Religiösen, genauer in der Gottesvorstellung. Wie Pfarrer Matthias Taatz erklärt. Auf die Frage, wer sie ist, antwortet die Stimme aus dem brennenden Dornbusch im Alten Testament mit dem berühmten Ausspruch: „Ich bin, der ich bin“. Mit dem Künstler Witthaus sei dieser Satz dann auf den Menschen übertragen worden. Heruntergebrochen sei dann „ich bin, dass ich bin“, beziehungsweise, „ich bin, das ich bin“ entstanden. Das Wichtige bei dieser Doppeldeutigkeit: das Dasein, unabhängig von dem, worüber sich Menschen definieren.

„Ich bin, das ich bin.“ – Ralf Witthaus mähte neben dem Kunstwerk im Stadtpark Delitzsch auch Schriftzeichen in den Rasen des evangelischen Kirchgartens in Löbnitz. Quelle: Wolfgang Sens

Denn der Kern der Menschlichkeit sei die Gemeinschaft, sagt Taatz. Und er nennt auch gleich ein Beispiel: Wenn es einem Kind nicht gut geht, ist es vor allem wichtig, dass seine Eltern bei ihm sind. Dann ist alles drumherum eher nebensächlich. Zudem habe der Satz zum Löbnitzer Garten, einen früheren, entwidmeten Friedhof, gepasst.

Warum die schwarzen Anzüge

Eine kurze Anekdote erzählt Witthaus zum Schluss: Zu Beginn seiner Gartenkunstwerke habe er oft die Frage zu hören bekommen: „Habt ihr überhaupt eine Genehmigung?“ Zu diesem Zeitpunkt haben er und seine Mitwirkenden noch nicht in schwarzen Anzügen und weißem Hemd gearbeitet. Durch die festliche Kleidung haben die Aktionen dann einen offizielleren Charakter erhalten.

Kommunikation als wichtiger Teil: Ralf Witthaus im Gespräch mit Pfarrer Matthias Taatz und dem Löbnitzer Bürgermeister Detlef Hoffmann (CDU) im evangelischen Kirchgarten Löbnitz. Quelle: Wolfgang Sens

Neben dem Delitzscher Stadtpark und den Kirchgarten in Löbnitz hat Ralf Witthaus auch im Rosengarten des Schlosses Hartenfels im Zentrum von Torgau in den zurückliegenden Wochen eine Rasenmäherzeichnung geschaffen. Am Donnerstag wird eine weitere in Zwickau auf der Rosenwiese unweit der Kunstsammlungen Zwickau fertig. Ein fünftes Werk ist für 2021 geplant. Dann vielleicht wieder in einem Tal.

