Schöna: Drei Gemeinden stimmen Wünsche für neue Fahrzeuge ab

Vertreter der Kommunen Belgern-Schildau, Beilrode und Cavertitz trafen sich am Montag, um die Zusammenarbeit für die gemeinsame Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen voranzubringen. Der Freistaat Sachsen gewährt für den Kauf baugleicher Fahrzeuge verschiedener Gemeinden zusätzliche 20 Prozent Förderung.

Zusätzliche Förderung

„Wir erhalten zirka 100 000 Euro pauschale Grundförderung für den Kauf des TSF-W. Die zusätzliche Förderung wird die Gemeinden voraussichtlich jeweils um rund 20 000 Euro entlasten“, sagte der Beilroder Bürgermeister Rene Vetter.

Baugleiche Fahrzeuge

Knackpunkt ist die Bedingung, dass die Fahrzeuge nicht nur die gleiche Bezeichnung haben sollen – in diesem Fall eine wasserführende Tragkraftspritze, sondern baugleich sein müssen. In den einzelnen Gemeinden und Wehren gehen die Wünsche dazu, was das TSF-W können soll, im Detail auseinander.

Berater für Abstimmung

Deshalb haben die Kommunen einen professionellen Berater mit an Bord geholt. Daniel Menzel vom Ingenieurbüro Menzel, Rosenkranz & Partner ging mit den Beteiligten routiniert jene Punkte durch, die ausgeschrieben werden müssen und wies auf Stolpersteine hin.

Details bei Ausstattung

Einig war man sich darin, dass das Fahrzeug maximal 7,5 Tonnen wiegen darf. Oberhalb dieser Grenze könnten neue Führerschein-Lehrgänge erforderlich werden. Die Tonnage setzt den Möglichkeiten zur Zuladung und auch der Größe des Löschwassertanks Grenzen. Dem könnte der Wunsch der Zwethauer Wehr (Gemeinde Beilrode) nach einem 1000 Liter fassenden Löschwassertank zum Opfer fallen.

Die seit dem 1. September 2021 fusionierte Wehr Bucha-Zeuckritz und die Staritzer Kameraden (Gemeinde Belgern-Schildau) hatten von vornherein einen 750-Liter-Tank auf ihrem Wunschzettel stehen. Man einigte sich darauf, die 1000 Liter als Option auszuschreiben. Dann könne man, wenn es technisch möglich sei, immer noch anhand des Preises darüber entscheiden, ob alle drei Wehren dieses Modell haben wollen.

Eignung für Waldbrände

Einigkeit herrschte auch darüber, Fahrzeuge mit Allradantrieb und Zwillingsbereifung anzuschaffen. Alle drei Kommunen wollen, dass die TSF-W für Einsätze bei Waldbränden geeignet sind.

Kompromisse waren auch bei der Frage, ob man eine große Tauchpumpe an Bord und dafür ein leistungsstärkeres Notstromaggregat benötigt, gefragt.

Zügige Ausschreibung

Daniel Menzel sicherte den Kommunen zu, das Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung zügig zusammenzustellen. „Wir wollen noch im Frühjahr ausschreiben“, betonte Rene Vetter. Die Cavertitzer Bürgermeisterin Christiane Gürth betonte, dass moderne Technik einerseits wichtig sei, um die an die Wehr gestellten Aufgaben zu erfüllen. Sie sei zudem ein Mittel, junge Leute für die Wehr zu begeistern.

