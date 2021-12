Schöner Wohnen: Warum eine junge Familie aus Berlin nach Oschatz zieht

Oschatz

Das erste Mal begegneten sie sich 2005 am Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasium. „Drei Wochen waren wir damals zusammen“, erinnert sich Lydia Voigt (geborene Zornik). Bis die heute 31-Jährige und Johannes Voigt (32) ein Paar wurden, sollten aber noch etliche Jahre vergehen. Nach dem Abitur trennten sich ihre Wege erst einmal. Johannes arbeitete ein Jahr in Australien. Lydia lernte in Schwerin Modedesign. „Wir haben uns aber nie aus den Augen verloren, weil wir den gleichen Freundeskreis haben“, sagt Johannes Voigt. 2013 funkte es zwischen den Beiden wieder. Seitdem sind sie zusammen und mittlerweile auch verheiratet.

Kern des Hauses ist das 90 Quadratmeter große, offene Wohnzimmer mit Küche, wo Lydia Voigt mit Mathilda und Hannah spielt. Quelle: Frank Hörügel

Bis vor kurzem wohnten Voigts mit ihren Töchtern Mathilda (zehn Monate alt) und Hannah (3) in Berlin in Spree-Nähe. Lydia arbeitete dort als Bekleidungstechnikerin für Zalando, ein Online-Versandhändler für Schuhe, Mode und Kosmetik. Und Johannes war nach seinem Architekturstudium an der Bauhaus-Universität Weimar fünf Jahre beim Berliner Architekturbüro Bernd Albers angestellt. Wie so viele andere junge Menschen hatte die Hauptstadt auch diese beiden kreativen Köpfe in ihren Bann gezogen.

Familie in der Nähe

Mittlerweile ist der Bann gebrochen – und sie sind nach Oschatz zurück gekehrt. „Wir haben eine Rückkehr nach Oschatz nie ausgeschlossen, auch um die Familie in unserer Nähe zu haben“, sagt Lydia Voigt. Für diesen Vorteil nimmt sie auch die – im Vergleich zu Berlin – geringere Auswahl an kulturellen und gastronomischen Angeboten in Kauf.

Ehemaliges Bürgerhaus mit viel Potenzial

Auf der Suche nach einem Heim für ihre Familie wurden sie in der Oschatzer Rudolf-Breitscheid-Straße fündig. Im Jahr 2019 kauften Voigts das ehemalige Bürgerhaus aus Privathand und sanierten das geschichtsträchtige Gebäude nach energetischen Gesichtspunkten. „In Berlin ist es gerade schwer, ein Haus oder Grundstück zu finden – erst Recht mit so viel Potenzial“, sagt der 32-Jährige. Mit der Sanierung wurden überwiegend regionale Firmen beauftragt und außerdem viel in Eigenleistung erledigt. Und der Architekt betont: „Wichtig war mir, dass die alte Villa von ihrer Kubatur her wieder so wird, wie sie einmal war.“ Deshalb wurde das Treppenhaus und der Sanitäranbau weggerissen. Nur den Saal, der in den 70er Jahren an die Villa angebaut wurde, gibt es noch.

Viele Erinnerungen an Feiern

Die Sanierungsarbeiten wurden von Nachbarn und Passanten aufmerksam beobachtet. „Da sind immer mal wieder Leute stehen geblieben und haben Geschichten vom Bürgerhaus erzählt, wie schön sie hier gefeiert haben“, sagt Johannes Voigt. Bis zum Neubau des Thomas-Müntzer-Hauses, das im März 2006 eingeweiht wurde, nutzte die Stadt als Eigentümer das Bürgerhaus für kulturelle Angebote und vermietete den Saal auch für Feiern. Nach 2010 veräußerte die Kommune ihre Immobilie an einen privaten Käufer.

90 Quadratmeter große Wohnzimmer mit Küche

Vor kurzem ist Familie Voigt in ihr neues Zuhause eingezogen und wird am Donnerstag das erste Mal hier Heiligabend feiern – und zwar im architektonischen Blickfang der Villa. Das ist das 90 Quadratmeter große Wohnzimmer mit Küche, das über zwei Etagen vom Obergeschoss bis unters Dach offen ist. „Trotz der Größe ist das total gemütlich. Es macht Spaß, mit den Kindern hier zu spielen – wir haben richtig viel Platz“, schwärmt Lydia Voigt. Platz braucht es auch, wenn an den Feiertagen die Verwandten zum Brunch kommen und mit den alten Schulfreunden gefeiert wird – natürlich geimpft und getestet.

Architekt Johannes Voigt mit einer Semesterarbeit, die sich Künstlerquartier Wellerswalde nennt. Quelle: Frank Hörügel

Im neuen Jahr beginnt für das Ehepaar Voigt beruflich ein neues Kapitel. Johannes Voigt macht sich mit einem eigenen Architekturbüro selbstständig. Sein Büro hat der 32-Jährige im Erdgeschoss der Villa eingerichtet. Hier stehen Modelle aus Studienzeiten und eine Erinnerung an seinen bisher größten beruflichen Erfolg. Im Jahr 2019 beteiligte sich das Berliner Büro Albers an einem internationalen Wettbewerb für den städtebaulichen Entwurf des Neustädter Marktes und Königsufers in Dresden – und gewann diesen Wettbewerb. Am Königsufer soll eine Mischung aus Wohnungen, Büros und Kultureinrichtungen entstehen. Johannes Voigt war Leiter dieses Projektes.

Auch in der Region Oschatz hat er seinen Ideen schon freien Lauf gelassen. Für eine Semesterarbeit entwarf er während seines Studiums im Jahr 2015 ein Modell, das sich „Künstlerquartier Wellerswalde“ nennt und kulturelle Nutzungsvorschläge für damals leer stehende Gebäude umfasste.

Einige potenzielle Aufträge

Vor dem Start in die Selbstständigkeit ist Johannes Voigt nicht bange. „Ich habe schon einige potenzielle Aufträge“, sagt er. Unter anderem wird der Architekt Gebäude in Oschatz entwerfen, will sich aber auch um Projekte in den benachbarten Großstädten bemühen. Falls ihm die Arbeit irgendwann über den Kopf wächst, wird es auch dafür eine Lösung geben. Im ehemaligen Saal des Bürgerhauses ist ausreichend Platz für ein Büro mit mehreren Architekten.

Zurück zu Zalando

Und wie geht es bei Lydia Voigt weiter? Nach ihrer Elternzeit wird sie weiter für den Versandhändler Zalando arbeiten. Zum Stammsitz des Unternehmens nach Berlin muss die 31-Jährige deshalb aber nicht täglich von Oschatz aus pendeln. „Ich kann von hier aus im Homeoffice arbeiten“, freut sie sich. Ihre kleinen Töchter und ihr Mann werden diese Zeitersparnis zu schätzen wissen.

Von Frank Hörügel