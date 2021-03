Schönnewitzer Schützenurgestein Lutz Tannhäuser feiert 60. Geburtstag

Schönnewitz/Oschatz

Wenn Lutz Tannhäuser am 6. März die Zeitung aufschlägt, erlebt er eine Überraschung – denn zu seinem 60. Geburtstag gibt es dieses Jahr zwar keine große Feier, dafür aber Zeilen in der OAZ. Gelungen ist dieses Geschenk seiner Tochter Ulrike, die sich vor einigen Tagen an die Redaktion wandte. Nicht nur im familiären Kreis würde der Schönnewitzer heute zahlreiche Glückwünsche erhalten. Auch in der Privilegierten Scheibenschützengesellschaft (PSSG) zu Oschatz, der Grundschule und der Kindertagesstätte seines Wohnortes ist der Jubilar nicht mehr wegzudenken.

Ganze Familie begeistert

Dem Schützensport ist Lutz Tannhäuser schon über sein halbes Leben lang treu. Zu DDR-Zeiten in der GST Borna, nach deren Auflösung ab 1992 in der PSSG, gegründet als „Oschatzer Schützenverein“, verbindet er mit dieser Sportart zahlreiche Erfolge. Mehrmaliger DDR-Meister (darunter der letzte Titel im Jahr 1989/1990), Kreis-, Bezirks- und Landesmeister kann er sich ebenso nennen wie Drittplatzierter bei den Deutschen Meisterschaften im Ordonnanzgewehrschießen.

Lutz Tannhäuser (r.9 mit weiteren Schützen. Quelle: privat

Bei so viel Elan und Erfolg wundert es auch nicht, dass er sein Wissen und seine Kenntnisse gern an den Nachwuchs weiter gibt. Das Training der Kinder und Jugendlichen ab 10 Jahre obliegt ihm im Verein gemeinsam mit Klaus Zimpel. Seit Beginn seines Engagements für die Schützen in Oschatz ist der zudem in deren Vorstand tätig – und entscheidet für knapp 100 Mitglieder mit. Unter denen, die er für den Schießsport begeistern konnte, sind auch seine eigenen drei Kinder. Ehefrau Simone (verheiratet seit 1984), die Töchter Yvonne und Ulrike sowie Sohn Felix waren Vereinsmitglieder oder sind es noch.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr: Wegen der Corona-Einschränkungen erscheint dieser Newsletter aktuell nicht. Wir sind nach dem Lockdown wieder mit Hinweisen für Sie da. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beliebter Hausmeister

„Es gibt keine Woche, in der mein Vater nicht seinem liebsten Hobby nachgeht – egal ob Luftgewehr, Kleinkaliber oder Ordonnanzgewehr, egal ob selbst oder als Trainer für die Jüngsten“, sagt Ulrike Tannhäuser über ihren Vater. „Er ist immer da für den Sport und die, die ihn erlernen wollen“, sagt sie. Und somit war es auch nur eine Frage der Zeit, bis der erst als Hausmeister und später für den Bauhof der Gemeinde Liebschützberg Tätige sein ehrenamtliches Wirken quasi mit an seinen Arbeitsplatz nahm. Im Rahmen eines Ganztagsangebots bringt er den Grundschülern in Schönnewitz die Grundlagen der Disziplin bei – und hat bei all dem nur kurze Wege zurück zu legen, denn er wohnt direkt neben der Schule.

Lutz Tannhäuser privat. Quelle: privat

Wenn daheim noch freie Zeit bleibt, dann kümmert sich der gelernte Maurer um seine Hasen, den eigenen Garten oder schaut Fußball im TV (Lieblingsverein: RB Leipzig). „Onkel Lutz“, wie ihn die Kleinsten rufen – ist bei Kindern nicht nur bekannt und beliebt, sondern auch unüberhörbar. Seine markante Stimme, da sind sich die Schulleiterin Brigitte Miller und seine Familie einig, zeichnet ihn ebenso aus, wie sein Talent im Umgang mit dem Nachwuchs – und seine Fröhlichkeit. „Er hat schon am frühen Morgen stets ein Lied auf den Lippen“, weiß auch Brigitte Miller. Vielleicht ist Lutz Tannhäuser auch zum Singen aufgelegt und stimmt mit ein, wenn ihn diejenigen, die ihm am nächsten stehen, zum 60. ein Ständchen bringen. Wir gratulieren und wünschen alles Gute!

Von Christian Kunze