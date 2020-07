„Schönstes Dorf Deutschlands“: Sornzig will bei Landeswettbewerb punkten

Sornzig

Es geht um die Zukunft, aber auch darum, den Blick zu schärfen für das, was bereits erreicht wurde und schützenswert bleibt. In der ersten Dorfwerkstatt, die in diesem Monat im Seminarraum des Geoportals des Bahnhofs Mügeln stattfand, ging es darum, die richtigen Weichen zu stellen: Moderiert vom Team der Agentur Maikirschen & Marketing tauschten sich elf Sornziger aus, wie sich ihr Mügelner Ortsteil weiter entwickeln könnte.

Sornzig nimmt an Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft “ teil

Erklärtes Ziel: „Gemeinsam machen wir Sornzig zum schönsten Dorf Deutschlands!“, sagte Kerstin Helbig, nicht nur tätig für die Stadt, sondern als „Wahl-Sornzigerin“ im dortigen Heimatverein aktiv. Die Initiative sei da, noch viel mehr könne hier im Mügelner Ortsteil bewegt werden. Sie gab sich sportlich, auch weil es um einen Wettbewerb geht, den die Dorfwerkstätten kostenfrei begleiten.

m Rahmen von zwei solcher Treffen soll gemeinsam ein Beitrag für „ Unser Dorf hat Zukunft“ erarbeitet werden. Mit diesem Wettbewerb zeichnet das Sächsische Ministerium für Regionalentwicklung Dorfgemeinschaften aus, die sich für die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit ihres Ortes einsetzen und sich dabei mit anderen messen wollen.

Sornzig: Touristisch attraktives Ziel im Obstland

Um in der 11. Ausgabe des Landeswettbewerbs zu punkten, soll Sornzig an touristischer Attraktivität gewinnen. Weiterhin wollen die Werkstattteilnehmer die Dorfgemeinschaft stärken, einzelne Institutionen noch besser zu vernetzen sowie landschaftliche Kleinode wie die Streuobstwiesen zu schützen.

Wie genau, das verrieten die Akteure allerdings nach diesem ersten Treffen noch nicht. „(Heimat)- Liebe geht bekanntlich durch den Magen und Sornzig als die ‚Wiege des sächsischen Obstlandes’ hat neben dem eigenen Brotaufstrich ‚Sornziger Wilde’ noch weitere Asse im Ärmel“, hieß es nach der ersten Zusammenkunft noch recht vage.

Anmeldefrist läuft bis April 2021

Bis September haben die gesammelten Vorschläge, Ideen und Wünsche nun erst einmal Zeit zu reifen. Die Anmeldefrist für den Landeswettbewerb läuft nach Verlängerung noch bis zum 30. April 2021.

Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) zog, nachdem die erste Runde die vorhandenen Stärken ausgelotet hatte, bereits eine positive Bilanz: „Jetzt haben wir uns gefunden und am Ende werden wir ganz genau wissen, wo wir unsere Energie reinstecken wollen“, sagte er im Anschluss an die erste Dorfwerkstatt.

