Lonnewitz

Große Rauchwolken machten am Donnerstagabend auf einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Oschatz in der Dresdener Straße in Lonnewitz aufmerksam. Gegen 21.30 Uhr wurde die Wehr informiert, die mit vier Fahrzeugen und 18 Kameraden zum Einsatzort fuhr. Die Verkleidung eines Außenschornsteines hatte Feuer gefangen. Rund eine Stunde habe der Einsatz gedauert, die Verkleidung und die Isolierung wurden entfernt, um sicherzustellen, dass das Feuer nicht an einer anderen Stelle wieder ausbrechen konnte. Der Einsatz in Lonnewitz war mittlerweile der 195. Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Oschatz.

Am 21. September öffnet die Freiwillige Feuerwehr Oschatz ihre Tore am Langen Rain 83. Ab 10 Uhr geht der Tag der offenen Tür los. Um 11 Uhr zeigt die Einsatzabteilung eine Vorführung, um 14 Uhr die Jugendfeuerwehr. Zudem gibt es eine Fahrzeugshow, Kinderaktionen, Informationen rund um die Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst.

Von Kristin Engel