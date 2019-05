OSCHATZ

Jetzt wird’s ernst: Der 40 Meter hohe Rest-Schornstein auf dem Gelände der ehemaligen Filzfabrik soll in zwei Monaten verschwunden sein. Am Dienstag haben die Vorbereitungsarbeiten für den Abriss des Stummels begonnen.

Erster Teil 2004 abgetragen

Bereits im Jahr 2004 war der damals noch 70 Meter hohe Schornstein wegen Baufälligkeit um 30 Meter gekürzt worden. Zu diesem Zeitpunkt gehörte das Gelände der Firma Techtextil. Seit 2011 ist das Areal Eigentum der Alte Filzfabrik GmbH & Co. KG, in deren Auftrag jetzt die restlichen 40 Meter Schornstein abgerissen werden. Am Dienstag sicherten Thomas Gelhardt und Mike Münch das Dach des angrenzenden Heizhauses mit Filzmatten und Spanplatten gegen herabfallende Klinkersteine aus dem Schornstein. Den eigentlichen Abriss übernimmt die Firma Köhler-Bau aus Lampertswalde.

Abrissarbeiten starten in zwei Wochen

Laut Firmen-Inhaber Jürgen Köhler sollen die Abrissarbeiten in etwa zwei Wochen starten. Am Schornstein wird dann ein Konsolgerüst angebracht, das an Stahlseilen hängt. Stück für Stück soll der Schornstein von oben abgetragen werden. Dafür wird laut Köhler auch ein spezieller Abbruch-Roboter eingesetzt. Vorher muss der Schornstein jedoch von dem Abbruchmaterial beräumt werden, das beim Abriss der oberen Spitze im Jahr 2004 in die Schornsteinöffnung gefallen ist.

Von Frank Hörügel