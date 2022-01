Schornsteinfeger rät Oschatzern: Augen auf beim Ofenkauf

Region Oschatz

Seit dem 1. Januar dürfen Öfen, Herde und offene Kamine bestimmte Emissions­werte nicht mehr über­schreiten. Für Öfen und Herde wurden Maximalwerte für Feinstaub, Kohlenmonoxid, Stickstoff und gasförmig gebundenen Kohlenstoff festgelegt. Aber was bedeutet das?

Das sagt Bezirksschornsteinfeger Martin Golatkowski

Der 33-Jährige ist für die Hälfte der Stadt Oschatz und einen Teil der ländlichen Region im Umfeld zuständig. „Ich bekomme ständig Anrufe wegen dieser Sache“, sagt er. Der Bezirksschornsteinfeger schätzt, dass 20 bis 25 Prozent seiner Kunden ihre Öfen demnächst austauschen müssen. Ältere Öfen, die die aktuellen Anforderungen nicht mehr erfüllen, müssen bis spätestens 2024 gegen neue Produkte ausgetauscht werden.

Das sagt der Chef der Schornsteinfegerschule

Hersteller sind angehalten, nur noch Feuerstätten zu entwickeln, die diese Werte einhalten. Wenn dieser Nachweis erbracht ist, gibt es für den Kunden sichtbar ein Typenschild, auf dem das abzulesen ist, neben anderen wichtigen Daten. „Für den Endverbraucher ist das mitunter schwierig zu erkennen, weil es unterschiedliche Maßeinheiten gibt. Auf jeden Fall muss der Verkäufer aussagefähig sein. Am besten im Vorfeld mit dem Schornsteinfeger reden und sich beraten lassen. Der Schornsteinfeger kann auch das technische Datenblatt lesen“, so Stefan Schulze (42), Chef der Schornsteinfegerschule auf der Roten Jahne (Gemeinde Doberschütz). Bei der Ausbildung der Schornsteinfeger spiele das Thema eine Rolle, ebenso in der jährlichen Fortbildung. Ziel sei es, Umweltbelastungen zu minimieren.

Das sagt der Techniker

„Jede Feuerstelle muss Anforderungen erfüllen. Der Nachweis dafür kommt vom Hersteller, der nur geprüfte Produkte auf den Markt werfen darf. Dies wird von einem Schornsteinfeger nach Inbetriebnahme auch geprüft“, sagt Dietrich Leonhardt, technischer Landesinnungswart der Schornsteinfegerinnung Sachsen. Ein weiteres Thema sei die sogenannte Mündungshöhe für Anlagen, die ab diesem Jahr neu errichtet werden. Für alle Neuanschaffungen, beispielsweise beim Neubau eines Hauses, muss nun beachtet werden, dass die Mündung des Schornsteins am Dachfirst oder in Nähe des Firstes gebaut werden muss. Heißt, der Schornstein soll am Dachfirst sein und nicht mehr beispielsweise an der Hausaußenwand, wie oft bei Nachrüstungen üblich.

„Da geht es weniger um Sicherheit sondern vielmehr um unzumutbare Belästigungen. Der Kamin stößt ja bekanntlich Rauch aus, und davon sollen weniger Belästigungen ausgehen. Kommt die Esse am höchsten Punkt des Haues raus, also am First, kann der Rauch besser abziehen, sind die Belästigungen geringer“, so Leonhardt. Für bestehende Schornsteine gelte diese Verschärfung nicht.

Ein Tipp für Kunden

Um heraus­zufinden, ob eine Feuer­stelle die neuen Anforderungen einhält, reicht meist bereits ein Blick auf das Typenschild der Feuer­stelle. Dort stehen Informationen zu der Heiz­leistung der CO-Emission, Energieeffizienz, Abgas­temperatur sowie dem Abgasmassen­strom. „Teuer und billig haben meistens Auswirkungen auf die Qualität und Lebensdauer des Produktes – es muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass bei einem billigen Produkt die Emissionswerte schlecht oder gar nicht zulässig sind. Ich empfehle Kunden immer, sich vor dem Kauf beim zuständigen Schornsteinfeger oder der Installationsfirma des Vertrauens beraten zu lassen“, so der Landesinnungswart.

Das sind die Maximalwerte

2010 wurde das Bundesimmissionsschutzgesetz geändert. Die Umsetzung soll in zwei Stufen erfolgen. Jetzt ist Stufe zwei gezündet. Für Öfen, Kamine und Herde gelten im Betrieb mit Holz laut der EU-Verordnung maximale Werte für Fein­staub (PM) 40 mg/m³ bei 13 Prozent O2, Kohlen­monoxid (CO) 1500 mg/m³ bei 13 Prozent O2, Stick­stoff­oxid (NOx) 200 mg/m³ bei 13 Prozent O2, Gasförmig gebundener Kohlen­stoff (OGC) 120 mg/m³ bei 13 Prozent O2. Das versteht der Laie natürlich nicht, aber der Fachmann.

Von Frank Pfütze und Frank Hörügel