Schriftstellerin Kati Naumann entführt Dahlener ins Spielzeugreich

Das Schloss Dahlen bildete die romantische Kulisse für eine Lesung von Kati Naumann am Montagabend, die der Schloss- und Parkverein Dahlen organisiert hatte.

Die 58-jährige Autorin lebt in Taucha (Nordsachsen) und stellte in Dahlen ihren neuesten Roman „Wo wir Kinder waren“ vor. In dem Buch erzählt sie auf zwei Zeitebenen (um 1910 und 2019) die Geschichte einer Puppenfabrikanten-Familie aus Sonneberg in Thüringen. „Das ist eine fiktive Familiengeschichte, aber die Tatsachen und Orte sind real“, so Naumann.

Großeltern hatten Puppenfabrik

Tatsächlich besaßen ihre Großeltern in Sonneberg eine Puppenfabrik. In jeden Ferien war sie hier zu Gast. „Für mich als Kind war es das Paradies.“

Die Erzählung beginnt im Jahr 2019, als die Enkel der Puppenmacher das Haus ausräumen und dabei viele Gegenstände finden. Das spült Erinnerungen hoch, die in die Vergangenheit – über 100 Jahre zurück – führen.

Liebesgeschichte ist roter Faden

Der rote Faden des Romans bildet die Liebesgeschichte zwischen Flora und Otto. Rita Naumann schildert zum Beispiel den Tag, als Fabrikanten-Sohn Otto die bekannte Kirmes-Szene, die heute noch im Sonneberger Spielzeugmuseum zu sehen ist, das erste Mal sieht und völlig überwältigt ist.

West-Cousine roch gut

Beeindruckend auch der Westbesuch von Cousine Iris im Jahr 1975 – ihr stets frischer Duft nach Seife und Kaugummi, der die Verwandtschaft begeisterte.

Oschatzerin kreierte Plüsch-Känguru

Eine der knapp 60 Gäste der Buchlesung war Ute Grätz aus Oschatz. Sie ist bis 1978 in Sonneberg aufgewachsen und hat deshalb eine ganz besondere Beziehung zu diesem Roman. „Ich habe selbst als Schülerin ein Praktikum in der Sonni (Spielzeugkombinat in der DDR, d. Red.) gemacht und dabei ein Känguru-Plüschtier kreiert, den Stoff zugeschnitten, das Känguru genäht und ausgestopft“, erinnert sie sich. Die berühmte Kirmes im Spielzeugmuseum Sonneberg kennt Ute Grätz gut und kann einen Besuch im Museum nur empfehlen: „Das lohnt sich wirklich, die Kirmes anzusehen.“

