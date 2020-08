Schüler der Werkschule Naundorf erwecken Orgelpfeifen zu neuem Leben

Naundorf

Gemeinsam mit Dieter Otto aus Schweta und Michael Fichtner aus Oschatz bestaunt Tobias Leißner die Orgelzinnpfeifen, die im Rahmen eines Schulprojekts gemeinsam mit den Schülern von Farbe befreit, gereinigt und lackiert wurden.

Gefördert wurde das Projekt von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Mit diesem Projekt sollen Brücken zu Handwerkern und zur Berufsausrichtung geschlagen werden. Somit war Michael Fichtner als Lackierermeister hier der richtige Ansprechpartner, während Dieter Otto als Statiker die Gasbetonwerkstatt, die seit diesem Jahr genutzt wird, begutachtete. Die Orgelpfeifen sollen ein paar Spenden einbringen. So sollen einige davon auch versteigert werden. Mit diesem Geld kann dann wiederum in die Schule und ihre Projekte investiert werden.

Digitalpakt hat Vorrang an der Schule

Die größte Maßnahme an der Schule ist aktuell das Digitalpaket. So sollen künftig Online-Unterrichtsperspektiven ermöglicht werden. Auch der neue Glasfaseranschluss soll in Kürze folgen. „Die Baumaßnahmen haben bei uns bereits mit der energetischen Sanierung begonnen – zuerst mit den beiden Heizungen, nun mit der Erneuerung sämtlicher Fenster sowie der Innen- und Außentüren“, sagt Geschäftsführer Tobias Leißner. In den letzten Jahren seien die Schülerzahlen nach vorne geschnellt. Zum ersten Mal wird es im kommenden Schuljahr zwei fünfte Klassen geben.

Motto: Klasse statt Masse

Dennoch bleibe man bei dem Motto: Klasse statt Masse. „Wir brauchen nicht nur ein inhaltlich gutes Konzept, sondern auch die Zahlen müssen passen. Wir sind aktuell knapp 120 Schüler. Somit haben sich in den letzten fünf Jahren die Schülerzahlen verdoppelt. Dennoch sollen es nicht mehr als 20 Kinder pro Klasse werden. Sodass auf jeden individuell eingegangen werden kann.“ Auch am Lehrermangel leidet die Schule nicht. Ab dem neuen Schuljahr werden drei neue Kollegen das Team verstärken.

Vollzeit-Praxisberaterin verstärkt das Team

Auch eine Vollzeit-Praxisberaterin gehört dann mit zur Schule, die nicht nur Berufsberatung anbietet, sondern viel mehr mit den jeweiligen interessierten Schülern direkt in die Betriebe geht und praktisch berät. „Das ist für uns ein riesen Gewinn. Denn genau so jemanden brauchen wir. Es reicht nicht aus, nur Flyer zu verteilen. Unsere Schüler haben alle einen guten Abschluss und sollen danach einen guten Beruf finden“, so Tobias Leißner.

Auch an der Werkschule waren die Bedingungen in der vergangenen Zeit sehr schwer. Hygienemaßnahmen einhalten, Umbauarbeiten fortführen, das fehlende Internet. „Es hat eine Weile gedauert, bis wir uns gefunden haben. Besonders der Fernunterricht machte es sehr schwierig. Für viele war es eine Mammutaufgabe.“ Nun wird gehofft, dass es im neuen Schuljahr wieder normal los gehen kann. Dann sollen auch die Klassenzimmer gemeinsam mit den Schülern gestaltet werden. Schließlich ginge es hier um ihre Lernmotivation.

Das neue Schuljahr wird am Sonntag, 30. August, um 14 Uhr – wenn coronabedingt nichts dagegen spricht – mit einem Schuljahresanfangsgottesdienst beginnen. Am Freitag, dem 9. Oktober, soll von 16 bis 19 Uhr ein Tag der offenen Tür in der Schule stattfinden und am 17. Dezember möchten die Schüler ein Weihnachtstheater zeigen.

Von Kristin Engel