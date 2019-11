Schüler übergeben Wendeprojekt ans Oschatzer E-Werk

Oschatz

Ärger, Glück, Heimat, Familie, Freiheit, Schicksal – allesamt Dinge, die das Leben begleiten und ausmachen. Diese sechs von insgesamt 30 Schlagworten prangern auf bunt bemaltem Untergrund und hängen ab sofort im Oschatzer E-Werk. „ Wendeblätter“ nennt sie Joachim Zehme. Der Bildhauer hat zusammen mit Schülern der Apfelbaum-Schule, dem Thomas-Mann-Gymnasium und der Oberschule in Naundorf an einem Projekt gearbeitet, das vor allem eines fördern soll: Austausch und Verständnis. Jetzt ist ihr Beitrag zu 30 Jahren Mauerfall auf Reisen gegangen.

Ein unvollständiges Wendeblatt zum Weiterdenken

Auf den aus alten Werbeplakaten gebastelten Formen sammelten die Jugendlichen all das, was ihnen zum Leben in der DDR einfiel –natürlich nicht ohne Unterstützung derer, die sie noch erlebten. Was macht unser Leben aus, damals wie heute? Die zentrale Frage, auf die das Projekt Antworten suchte. Für die DDR haben die Schüler bereits versucht, es auf Papier zu bringen. Die Rückseiten stehen noch leer. „Jedes Blatt hat zwei Seiten“, sagt Zehme. Die Freistellen sollen mit Gedanken über das Leben in der BRD gefüllt werden.

„Keine Reisefreiheit“: Eines von 30 „Wendeblättern“, das sich mit dem Leben in der DDR auseinandersetzt. Quelle: Lisa Schliep

30 DDR-Erfolgsgeschichten für die Oschatzer Linke

Ein ganz besonderes Wendeblatt bekam die Oschatzer Linke in diesem Zuge überreicht:„30 Erfolgsgeschichten aus der DDR“. Kinderbetreuung, sozialer Wohnungsbau, Nachhaltigkeit – die Liste ist lang. Zehme weiß das Geschenk in guten Händen. „Als SED-Nachfolgepartei wollen wir ein Schritt auf sie zu machen. Denn nichts ist einfach nur schlecht. Nichts ist nur schwarz-weiß.“ Der Auftrag an die Linke: Die Kehrseite mit 30 Erfolgsgeschichten der BRD füllen. „Ich bin sicher, dass sich da was finden lässt“, gibt Zehme mit auf den Weg.

Von Lisa Schliep