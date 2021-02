Schülerin aus Luppa näht Masken und Babykleidung

Luppa

Anna ist 14. Ein Alter, in dem Mode natürlich eine Rolle spielt. Doch Anna muss nicht anziehen, was alle tragen. Wenn sie eine bestimmte Vorstellung hat, schneidert sie sich ihre Sachen einfach selbst. Seit ihrem 11. Geburtstag sitzt die Schülerin aus Luppa an der Nähmaschine. Seitdem sind unzählige Sachen aus farbenfrohen Stoffen entstanden. Anna Richter näht für sich selbst, macht Geschenke für andere oder fertigt auch schon einmal auf Wunsch. Allein im vergangenen Jahr sind auf diese Weise knapp 300 Masken entstanden – in einer Zeit als der Mund-Nasen-Schutz nur schwer erhältlich war und überall selbstgenähte Varianten im Straßenbild auftauchten.

Mittlerweile drei Maschinen

„Anna hat eigentlich alle Handarbeiten ausprobiert: Häkeln, Stricken und das Nähen per Hand“, erinnert sich ihre Mutter Romi Richter. „Als sie sich zum Geburtstag dann eine Nähmaschine wünschte, waren wir uns einig, dass es kein Kinderspielzeug, sondern schon etwas Richtiges sein soll.“ Und mit dieser Maschine näht die Tochter heute noch, mittlerweile sind allerdings zwei weitere hinzugekommen, unter anderem eine Overlock-Maschine, die vor allem von Profis genutzt wird, weil sie nicht nur eine Naht setzt, sondern gleichzeitig versäubert und akkurate Ränder schafft.

Am liebsten Babysachen

Es gibt heute kaum etwas, an das sich Anna nicht herantraut.

Anna mit einer Auswahl von ihr genähter Babykleidung. Quelle: Jana Brechlin

Zum Beweis zeigt die 14-Jährige einen randvollen Karton mit Babysachen: winzige Jacken mit Kapuze, Oberteile zum Wickeln, Bodys mit witzigen Mustern, Mützchen oder Strampler. Dafür braucht man schon viel Fingerspitzengefühl und Geduld, um die kleinen Nähte zu fassen und mit dem Mini-Schnitten zu hantieren. Für Anna kein Problem. „Ich finde kleine Sachen besser, die machen richtig Spaß“, sagt sie. Und anhand eines Schnittmusters sei das alles gar nicht so schwer.

Unterwegs auf Märkten oder im Internet

Mit Material versorgt sie sich am liebsten auf Stoff- und Handarbeitsmärkten und mischt sich dort selbstsicher unter die alten Hasen. „An manchen Tischen oder wenn es besondere Angebote gibt, herrscht richtiges Gedränge, da muss man durch“, so die Luppaerin. Märkte gab es schon eine Weile keine mehr und auch die beiden Geschäfte in der Umgebung, die sonst eine Quelle für Stoffe sind, haben geschlossen, so dass der Nachschub derzeit ausschließlich über Internet-Bestellungen läuft.

Ein Blick in den Stoffschrank. Quelle: Jana Brechlin

Zur Qualität hat die 14-Jährige deutliche Vorstellungen: „Der Stoff darf nicht zu dünn sein und muss sich gut anfassen“, beschreibt sie. Ihr „Lager“ befindet sich in ihrem Kinderzimmer. Hier sind auch ihre Nähmaschinen verstaut, die sie nach Bedarf auf dem Arbeitstisch am Fenster aufbaut.

Jacke als „Meisterstück“

„Wenn normal Schule ist, fehlt oft die Zeit dafür, dann nähe ich meist nur am Wochenende. Im Moment sitze ich allerdings fast jeden Tag an der Nähmaschine“, verrät Anna Richter. Da werden aus alten Jeans neue Taschen, entstehen Tücher oder Oberteile. Auch einen Rucksack hat sich die Schülerin selbst schon genäht und eine rote Softshelljacke – so etwas wie ihr Meisterstück. Das Ergebnis ist ein absolutes Unikat und wird von ihr mit Stolz getragen.

Nähen bleibt ein Hobby

Selbst wenn es kniffelig wird, kapituliert sie nicht. „Wenn ich an der Nähmaschine sitze, blende ich alles andere aus und vergesse schon mal die Zeit“, beschreibt die Schülerin. Dabei ist der Maßstab immer ihre eigene Zufriedenheit. „Ich bin ein bisschen perfektionistisch“, räumt sie ein. Eins steht für die Achtklässlerin bereits fest: Ihre Berufswahl wird sie aber nicht an die Nähmaschine führen. „Das bleibt ein Hobby“, ist sie überzeugt.

Von Jana Brechlin