Schülerinnen aus Luppa und Oschatz spenden für Tierheim

Luppa/Oschatz/Ostrau

Nele und Paula lieben Tiere – genau wie ihre Cousinen Selma und Ebba. Das Quartett kümmert sich verantwortungsvoll um eigene Hasen, einen Kater und einen Hund. Doch die vier Mädchen sorgen sich auch um andere Tiere und haben deshalb jetzt Spenden für das Tierheim „Wiesengrund“ in Ostrau gesammelt. Familie, Freunde und Nachbarn unterstützten der Aktion der Kinder, die so 250 Euro und zahlreiche Futterspenden an die Tierheimmitarbeiter überreichen konnten.

Viel Lob für Initiative

Dort war man hocherfreut über die Aktion der Mädchen. „Wir waren überwältigt“, sagt Tierheimmitarbeiterin Carmen Posner. „Überwältigt nicht allein von der Summe, sondern vor allem von der Eigeninitiative der Vier.“ Dabei würden die meisten Kinder Tiere mögen. „Aber diese Kinder haben über den Tellerrand hinausgeschaut und sind aktiv geworden – das hat uns sehr berührt“, beschreibt Carmen Posner.

Tierische Themen wecken Interesse

Die beiden Geschwisterpaare verfolgen aufmerksam die Berichterstattung über die Situation der Tierheime. Etwa, dass nach dem ersten Lockdown zunächst angeschaffte Hunde oder Katzen wieder in den Heimen landeten, weil ihre Besitzer doch zu wenig Zeit hatten. Oder dass aufgrund der Einschränkungen weniger Aktionen möglich waren, bei denen Spenden für die Tierheime eingenommen werden können.

Familie und Nachbarn unterstützen Aktion

„Nicht immer können die Tiere schnell vermittelt werden, manche bleiben richtig lange im Heim und die müssen natürlich alle versorgt werden“, hat die zehn Jahre alte Paula erfahren. Hier wollten die Mädchen, die gemeinsam die Werkschule in Naundorf besuchen, helfen. Sie sprachen Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn an und baten um Unterstützung für das Tierheim in Ostrau.

Nele und Paula sowie Ebba und Selma (v.l.) konnten jetzt ihre Spenden übergeben. Quelle: privat

„Wir haben uns gefreut, dass uns so viele Menschen geholfen haben“, ist Nele dankbar. Und ihre Cousine Ebba (beide zehn Jahre) ergänzt: „Von manchen Leuten, die selbst Haustiere haben, konnten wir Packungen mit Hunde- und Katzenfutter bekommen. Das haben wir natürlich auch nach Ostrau mitgenommen.“ Jetzt drücken die Vier die Daumen, dass die Tiere im Heim möglichst bald neue Besitzer finden und in ein neues Zuhause umziehen können.

Auch Ziervögel und Ponys müssen versorgt werden

Dabei ist aus so manchem kurzfristig aufgenommenen Tier schon ein Dauergast im Ostrauer Wiesengrund geworden. „Die Mitarbeiter kümmern sich nicht nur um Hunde oder Katzen, sondern auch um Ziervögel, Ziegen oder Ponys“, weiß Selma seit ihrem Besuch vor Ort. Wer ein Haustier sucht und dafür neben genügend Zeit auch den nötigen Platz hat, dem empfiehlt die Zwölfjährige einen Blick auf die Internetseite des Tierheims. Dort werden alle Tiere vorgestellt und es gibt die Möglichkeit, für weitere Fragen zu den Mitarbeitern Kontakt aufzunehmen.

Der große Ansturm lässt nach

Carmen Posner hat festgestellt, dass der große Ansturm auf Tiere wie während des ersten Lockdown etwas nachgelassen hat. „Aber das ist in Ordnung so. Anstatt spontan zu entscheiden, sollen sich die Leute lieber in Ruhe überlegen, ob sie sich wirklich dauerhaft um ein eigenes Tier kümmern können und wollen“, meint sie. Schließlich sei die Anschaffung von Hund, Katze & Co. eine Entscheidung für viele Jahre.

Einnahmen durch Pensionsplätze fehlen

Durch die neuen Schutzbestimmungen mussten auch Pensionsplätze teilweise abgesagt werden – dabei bieten diese für das Tierheim eine wichtige Einnahmequelle. „Aber wir wollen nicht jammern, es hat schließlich jeder zu kämpfen“, sagt sie. Umso schöner sei es, wenn andere Menschen die Arbeit von Heim und Verein unterstützen – so wie das Mädchen-Quartett mit seiner Spende. „Dafür sind wir sehr dankbar, und das kommt natürlich alles ausschließlich unseren Tieren hier zugute“, versichert die Mitarbeiterin.

Von Jana Brechlin