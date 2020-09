Schülerkonzerte in Oschatz: Corona nimmt Bläsern nicht den Atem

Oschatz

Gymnasiasten, Grundschüler und Auszubildendeerlebten am Dienstag und Mittwoch in der Stadthalle am Altmarkt die traditionellen Schülerkonzerte. Los ging es mit dem Jazz Duo „2Hot“ und dem Programm „From Ragtime to early Jazz“ für gut 200 Besucher aus vier Grundschulen aus Oschatz und dem Umland. Die Musiker erzählten Anekdoten aus den Anfängen der Jazzgeschichte und zogen sogar ein Grammophon auf. Am Flügel und Schlagzeug zeigten „2Hot“mit Boogie Woogie, Ragtime und Swing wichtige Etappen auf.

Helden im Fokus

Das Sächsische Blechbläserquintett unterhielt am Mittwoch in zwei Konzerten knapp 450 Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Schulzentrums und des Thomas-Mann-Gymnasiums. Sprecher und Trompeter Thomas Scheibe präsentiert mit vier weiteren Musikern „Meine Helden“. Neben den Helden der Kindheit, deren Titelmelodien aus dem Fernsehen erraten werden mussten, ging es auch um klassische Superhelden. So traten die Bläser mit den Comic-Emblemen von Batman, Captain America und Co. auf. Aber auch literarische Heldenfiguren wie Don Quixote oder heldenhafte Musiker wie Dimitri Schostakowitsch traten als Bindeglied zu den Instrumenten und ihren Eigenschaften in den Vordergrund.

Von Christian Kunze