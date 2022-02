Oschatz

Ich solle nicht in die Schweißflamme schauen, sagt Geschäftsführer René Klemm, als wir die 5600 Quadratmeter große Produktionsfläche des Stahlbauunternehmens Lube & Krings betreten.

In der alten Werkshalle stapeln sich schwere Metallträger, Bleche, Fußstützen, Trägeranschlüsse und Rohre. Riesige montierte Stahlrahmen tun sich liegend und stehend vor mir auf. Hier lagern Tonnen an Material, das für den Stahl- , Maschinen- und Anlagenbau verwendet wird.

„Wir bauen für alle Industriezweige: Tunnelbau, Tagebau, Kraftwerke, Schleifindustrie, Zuckerindustrie und für die Automobilisten“, so Klemm, der seit 2004 im Betrieb arbeitet. Das VW-Motorenwerk in Chemnitz erhielt unlängst eine Filteranlage.

In der Produktion sind derzeit beispielsweise Öltanks für Energiemaschinen oder auch Stapelregale für das über die Straße liegende Betonwerk Oschatz. Die hiesige Hallenkapazität und die Bearbeitungsmaschinen ermöglichen die Fertigung von großen Baugruppen mit Einzelgewichten bis 20 Tonnen – das entspricht der Masse eines Blauwals oder von 20 Elefanten. Unter die Geräusche der Maschinen mischt sich ein Dauerschallpegel durch Schleifgeräusche und Montagearbeiten.

Enthusiasmus und handwerkliches Geschick

Ungefähr 40 Mitarbeiter – Ingenieure, Techniker und Werkstattarbeiter – planen, konstruieren und fertigen Tragwerke bis zur Endmontage. Klemm sagt: „Das ist ein raues Geschäft. Das ist schwere, laute und schmutzige Arbeit. Die Halle ist entweder zu kalt im Winter oder zu warm im Sommer.“ Das brauche Enthusiasmus.

Den legt Azubi Carlo Pöhlmann an den Tag. Der 17-Jährige steht in seinem Blaumann vor mir. Sein Gesicht ist mit Staub bedeckt. 2020 begann er seine Lehre bei Lube & Krings. Das Talent sah Meister Ingo Weißbach sofort in dem jungen Kerl, der über eine Jobmesse und Ferienarbeit anheuerte. Carlo sagt über sich selbst, dass er zielstrebig und perfektionistisch sei. „Ich lasse mir viel Zeit. Alles soll optimal sein. Dennoch mache ich mir alles so einfach wie möglich.“ Der Faible fürs Handwerkliche kommt nicht von ungefähr. Carlo schraubt seit Jahren Zuhause an seinem Moped und greift auch gerne im Freundeskreis unter die Arme.

Sicherer Arbeitsplatz

Klemm freut sich über den Zögling. „Wenn wir Bewerbungen bekommen, dann sind wir glücklich.“ Der 43-Jährige weiter: „Der Arbeitsplatz, den wir bieten, ist beständig. Unsere Produkte müssen immer von Hand zusammengesetzt und gebaut werden.“ Trotz der Konstanz – es lockt immer weniger junge Menschen in Handwerksberufe. „Aktuell sind ungefähr 340 Lehrstellen im Kammerbezirk unbesetzt, so die Handwerkskammer zu Leipzig. Die Dunkelziffer liege noch weit darüber. Die Branche kämpft seit Jahren mit einem Fachkräftemangel. Was schätzt Carlo an seiner Ausbildung? „Die Abwechselung“, sagt er. Das kann auch Geschäftsführer Klemm bestätigen. „Wir bauen immer was anderes. Du musst dich immer wieder eindenken.“ Neben handwerklichem Geschick fordert Klemm genau das von seinen Lehrlingen.

Am Tag meines Betriebsbesuches hat Carlo ein Bauteil lackiert – ein Regal zum Stapeln und Verpacken von Produkten. Stahlbauten müssen vor Korrosion geschützt werden. Das erfolgt durch Beschichten des Tragwerks mit Korrosionsschutzfarbe. „Energiemaschinen-Hersteller haben Bauwerke in Meeresnähe oder Offshore zu stehen “, sagt Klemm. Die Beschichtung brauche eine gewisse Schichtstärke wegen der Haltbarkeit. Die sei zehnfach stärker als in der Automobilindustrie.

In den Geruch Farbe und auch Öl mischen sich Zischgeräusche durch den Sauerstoffüberschuss einiger Schweißbrenner. Alle Arbeitsplätze sind mit Schweißschutzvorhängen geschützt. „Die Mitarbeiter sollen sich nicht gegenseitig die Augen verblitzen“, erklärt Klemm. Doch der Blick fällt unweigerlich ins Blau der vielen Schweißflammen und bleibt bisweilen im Funkenfeuerwerk haften.

Von Stephanie Riedel