Schul- und Kitaschließungen in Nordsachsen: Stadt Oschatz leitet Elternprotest weiter

Stiller Protest vor Schulen und Kitas: Mit Kinderschuhen und Plakaten brachten am Wochenende Eltern vor den Einrichtungen in der Region ihren Frust über die erneuten Schließungen aufgrund der Corona-Inzidenzwerte zum Ausdruck.

In den Morgenstunden am Montag waren die Zeichen des Unmuts über die politischen Entscheidungen mancherorts bereits wieder verschwunden – so etwa am Rathaus Oschatz und der Grundschule zum Bücherwurm.

Der Oschatzer Beigeordnete Jörg Bringewald erklärte dazu, dass die Schuhe im Rathaus verwahrt werden und die Botschaften gesammelt und den Adressaten – der Staatsregierung in Dresden – übermittelt werden.

Von Christian Kunze