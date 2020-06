Oschatz

„Der Schulabschluss beendet einen wichtigen Lebensabschnitt und wir wollen trotz Corona einen würdigen Rahmen dafür bieten“, sagt Marion Müller. Die Schulleiterin des Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasiums möchte für die Schülerinnen und Schülern ihrer Schule eine schöne Veranstaltung, auch wenn die Voraussetzungen dafür in diesem Jahr schwierig sind.

Die feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse wird im Thomas-Münzer-Haus stattfinden, denn hier sei ausreichend Platz, um die Abstandsregeln einzuhalten, so Müller. In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt sei ein Hygieneplan für die Veranstaltung entwickelt worden. Dieser sieht beispielsweise eine feste Sitzordnung vor. Ein Chor darf nicht auftreten und auch Blasinstrumente dürfen nicht gespielt werden. „Das ist ein großer organisatorischer Aufwand“, so die Schulleiterin. Die Zeugnisübergabe am 11. Juli werde in zwei Durchgängen erfolgen, so könnten die Abiturienten mit beiden Elternteilen teilnehmen, erzählt Marion Müller.

Auch in der Robert-Härtwig-Schule werden die Zeugnisse in diesem Jahr gestaffelt übergeben. Verteilt auf drei Abende erhalten die zehnten Klassen in der Aula ihre Abschlusszeugnisse. „Leider darf pro Schüler nur ein Elternteil anwesend sein, mehr gibt unsere Aula platzmäßig nicht her“, sagt Schulleiterin Kerstin Wasiak. Denn auch hier sieht das Hygienekonzept eine feste Sitzordnung mit ausreichend Abstand vor. Außerdem wird um das Tragen eines Mundschutzes gebeten. „Leider kann die Veranstaltung nur in diesem abgespeckten Rahmen stattfinden, aber es wird trotzdem drei würdige Feiern geben“, betont die Schulleiterin.

Die Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Schulzentrums Oschatz werden ihre unterschiedlichen Abschlusszeugnisse in zwei Veranstaltungen feierlich überreicht bekommen. „Leider ohne weitere Gäste. Auch die Eltern können nicht kommen“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Silvia Knott. Denn das würde die räumlichen Kapazitäten sprengen. Auf die Zeremonie wollte man am Schulzentrum aber dennoch nicht verzichten. „Die Schüler arbeiten viele Jahre lang auf ihren Abschluss hin und sind zusammen gewachsen, da soll es zumindest irgendeine Art von Feierlichkeit geben“, so Silvia Knott.

Die Voraussetzungen sind zwar denkbar schwierig, aber die Oschatzer Schulen versuchen dennoch ihren Schulabgängern den Abschluss so schön zu gestalten, wie es unter Corona-Bedingungen eben geht.

Von Lilly Günthner