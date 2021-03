Schulen und Kitas im Landkreis wieder dicht – Unverständnis bei Schulleitern und Eltern

Nordsachsen

Die Kitas und Schulen in Nordsachsen werden ab Montag wieder geschlossen. Die Inzidenzzahlen im Landkreis lagen wieder fünf Tage in Folge über 100 – und seien inzwischen zu hoch, um noch Ausnahmeregelungen zuzulassen, erklärten Sachsens Kultusminister Christian Piwarz und Sozialministerin Petra Köpping. Damit kehrt Nordsachsen zurück in die Notbetreuung – nur Eltern in systemrelevanten Berufen dürfen ihre Kita- beziehungsweise Hort-Kinder in die Einrichtungen bringen. Ausgenommen von der Schließung sind zudem die Abschlussklassen.

Landrat hätte sich andere Entscheidung gewünscht

„Wir hätten uns eine andere Entscheidung gewünscht, um lokal noch stärker differenzieren zu können, müssen diese aber so akzeptieren, da sie der aktuellen Rechtslage entspricht“, erklärte Nordsachsens Landrat Kai Emanuel zu der vom Freistaat verfügten Schließung. „Bildung ist Ländersache, die Corona-Schutzverordnung auch. Es ist dem Freistaat nicht vorzuwerfen, dass er sich selbst ernst nimmt. Das alleinige Fixieren auf Inzidenzwerte muss aber dringend überdacht werden.“

Konsequenz schon eher gewünscht

An den Schulen in Nordsachsen ist das Echo geteilt. „Wir begrüßen, dass man sich an aufgestellte Regeln hält, hätten uns aber diese Konsequenz schon eher gewünscht, um dem Hin und Her vor den bevorstehenden Ferien zu entgehen“, sagt Kerstin Staffe, Vorsitzende des Kreisverbands Collm-Mulde der Lehrer-Gewerkschaft GEW. Außerdem würden auch die Eltern wieder verunsichert. „Daraus resultieren dann zum Teil auch merkwürdige Auffassungen zur Testpflicht und den Folgen der Testverweigerung für die Schüler.“

Eine Woche wäre noch drin gewesen

„Die eine Woche können sie uns noch geben“, sagt Evelin Wiesner, Leiterin der Dr.-Belian-Grundschule in Eilenburg. Sie plädierte dafür, die Schulen zunächst bis Ostern offen zu halten. „Gerade für Grundschulen ist eine erneute Schließung Gift, die Kinder brauchen ihre Kontakte. Zu Hause sind sie dann wieder auf sich gestellt und nicht jedes Kind ist in der Lage, selbstständig zu arbeiten. Ich ziehe da auch jedes Mal den Hut vor den Eltern.“ Sie hielte es für besser, man würde jede Schule einzeln betrachten und nur die schließen, in denen besonders viele Corona-Fälle auftreten. Nun muss die Belian-Schule wie alle anderen auch kurzfristig umplanen, die Notbetreuung absichern und den Distanz-Unterricht organisieren. Evelin Wiesner betonte aber auch, dass der Gesundheitsschutz über allem stehe.

Im Hinterkopf gehabt

„Das ist einfach nur traurig“, sagt Nicole Große, Konrektorin der Mügelner Goetheschule. Gerade bei den zuletzt wieder steigenden Inzidenzwerten sei die Möglichkeit zwar immer im Hinterkopf gewesen, dass zumindest Klassen wieder geschlossen werden müssten, aber die komplette Schließung bedauert sie sehr. Durch das Wechselmodell gebe es im Moment noch eine Gruppe, die zuhause mit Aufgaben versorgt werde. Gerade für die, die sich auf den Unterricht in der kommenden Woche gefreut haben, sei es bitter: „Die Kinder sind einfach erfüllter, wenn sie in die Schule kommen, weil sie eine Aufgabe haben.“

Viel Unterrichtsstoff nachzuholen

„Die Situation ist einfach nicht schön. Bis Ostern ist es nur noch eine Woche, wir haben viel Unterrichtsstoff nachzuholen, eine Schließung bremst uns wieder aus“, sagt Kerstin Bröse, Leiterin der Grundschule in Jesewitz. Sie kann die Sorgen der Eltern verstehen und auch nicht nachvollziehen, warum dann Schulen wie ihre, wo es keine Corona-Fälle gebe, schließen müssten. „Und unter welchen Bedingungen gibt es dann die Notbetreuung?“, fragt sie. Dies alles komme wieder recht kurzfristig über Schulen und Eltern.

„Was kommt, kommt“

Andreas Fronmüller, Leiter des Beruflichen Schulzentrums in Delitzsch, bleibt gelassen: „Was kommt, kommt. Auch wenn es nicht ideal ist.“ Es wurde schon so einiges im Alltag hinbekommen. Auch die Selbsttest, die seit Mittwoch Pflicht sind. Bei den Schnelltests, die das DRK am Montag und Dienstag bei fast 600 Schülern durchführte, gab es einen Positiv-Fall, der inzwischen auch über einen PCR-Test bestätigt ist.

Keine gute Nachricht für Eltern

„Dass die Schulen in Nordsachsen wieder schließen müssen ist für viele Eltern keine gute Nachricht“, sagt der stellvertretende Vorsitzende des Kreiselternrates Nordsachsen, Sebastian Lenz. Er kritisiert in erster Line die ständige Kurzfristigkeit solcher Entscheidungen. „Diesmal erfahren wir von der Schließung der Schulen einen Tag früher, als es sonst der Fall war, dafür müssen wir wohl dankbar sein“, meint er mit einem Schuss Ironie in der Stimme. „Keine Familie und kein Arbeitgeber kann so kurzfristig von einem Modus in den anderen umstellen“, beschwert sich Lenz über die Wechselhaftigkeit.

Gesundheitsschutz im Vordergrund

„Für uns steht der Gesundheitsschutz im Vordergrund“, sagt Steffen Gobert, Sprecher der Regionalvertretung Oschatz im Kreisverband Collm-Mulde der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). „Dazu gehört neben den bekannten Regularien die möglichst schnelle Durchimpfung der Beschäftigten in Schulen und Kitas.“

Nicht nur auf Inzidenz schauen

„Wenn die Krankenhausbetten bei uns wieder mit Corona-Patienten belegt sind, dann muss man auch bei den Kitas und Schulen handeln“, sagt Heiko Wittig, bildungspolitischer Sprecher der SPD Nordsachsen. „Eine hohe Inzidenzzahl allein beunruhigt mich noch nicht. Wenn man mehr testet, findet man auch mehr. Das ist klar“, so Wittig weiter. Deshalb sei es wichtig, auch auf die Krankenhausbelegung und die Testzahlen zu schauen. Und noch wichtiger sei für Wittig, dass man den Schutz der Lehrer und Schüler gewährleiste. Könne man dies, könnten auch die Schulen offen bleiben.

„Nicht besonders schlimm“

Edina Hetke (15) aus dem Oschatzer Stadtteil Thalheim ist Schülersprecherin des Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasiums. Die Zehntklässlerin hat in dieser Woche am Dienstag und Donnerstag die Schule besucht (Wechselunterricht). In der kommenden Woche hätte sie Montag, Mittwoch und Freitag Unterricht im Gymnasium. „Mir wäre es lieber, wenn die Schulen bis nach Ostern geschlossen geblieben wären, um die Sicherheit zu haben.“ Wenn die Schulen ab Montag wieder zumachen sollten, „dann wäre das nicht besonders schlimm“. „Wir sind ja an die Situation gewöhnt. Die sozialen Kontakte sind so und so schon eingeschränkt. Persönlich wünsche ich mir, dass viel mehr Wert auf Videokonferenzen gelegt würde und wir uns am Stundenplan orientiert in die Videokonferenzen begeben“, sagt Edina Hetke.

Von cku/nf/lis/nie/FH/pfü/HR