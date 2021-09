Schuljahr in Cavertitz startet mit Zirkusprojekt

Cavertitz

Es ist laut, es gibt Musik, es wird getanzt und gelacht – kurzum: Es geht zu wie im Zirkus bei den Cavertitzer Grundschülern. Und das soll auch so sein, denn das neue Schuljahr hat für die Mädchen und Jungen tatsächlich mit einem Zirkus begonnen. Das typisch runde Zelt steht unübersehbar in der Ortsmitte, seit Tagen proben für Kinder in der Manege. Am Donnerstag bei der Generalprobe für die Kita und Rentner der Gemeinde und am Freitag bei zwei öffentlichen Galavorstellungen zeigen die Talente was sie können.

Das Training mit den Reifen gehört auch zur Vorbereitung auf die Show. Quelle: Jana Brechlin

Auftritt von echten Artisten

Der Zirkus Aron ist ein Projektzirkus, der jeweils eine Woche lang in Schulen Darbietungen einstudiert. Ihren Einstand geben die Artisten dabei immer mit einer eigenen Vorführung. „Das hat die Kinder sofort fasziniert und sehr motiviert, selber mitzumachen“, beschreibt Lehrerin Silke Stange.

Lange auf Gelegenheit gewartet

Ursprünglich war das Projekt bereits im vorigen Jahr geplant, musste wie so vieles allerdings abgesagt werden. „Wir haben uns alle lange darauf gefreut und als es jetzt kurzfristig möglich wurde, schnell umgeplant“, sagt sie. So begann das Schuljahr in Cavertitz eben gleich mit einer Projektwoche. Man sei froh, dass auch die Eltern diese Pläne unterstützen und beim Auf- und Abbau des Zeltes helfen.

Clowns sorgen für Lacher

Die Trainerinnen und Trainer vom Zirkus Aron üben seit Tagen mit den Kindern für ihre Auftritte. Juniorchef Sascha Endres zum Beispiel studiert mit den Grundschülern eine Clownsnummer ein. Unter ihnen sind die beiden Drittklässler Maurice und Lara, die nach Herzenslust kaspern und lachen können. „Im Unterricht machen wir natürlich keinen Quatsch“, sagt Maurice. „Nee, natürlich nicht“, fügt Lara hinzu und muss lachen. Ihr Auftritt werde ganz toll, versichern sie – mehr aber auch nicht: „Hier wird nichts vorher verraten“, bestimmt Maurice.

Konzentriert folgen die Mädchen den Anweisungen ihrer Trainerin. Quelle: Jana Brechlin

Ein bisschen Lampenfieber ist dabei

Auf einen tollen Auftritt freut sich auch Luisa. Die Neunjährige gehört mit weiteren Schülerinnen zu den Tücher-Mädchen, die mit bunten Tüchern in der Manege jonglieren werden. „Das machen wir im Dunkeln und die Tücher leuchten dann, das sieht richtig schön aus“, beschreibt sie.

Luisa freut sich auf ihren Auftritt im Zirkuszelt. Quelle: Jana Brechlin

Ein bisschen Lampenfieber hat die Viertklässlerin schon, wenn sie an die Vorstellungen im vollen Zirkuszelt denkt. „Das ist so ein Kribbeln. Man möchte sich kurz verstecken, aber eigentlich dann doch lieber raus vor das Publikum“, erzählt sie. Dort werden dann ihre Fans sitzen, denn wie viele Familien werden auch die Lieben von Luisa morgen ihren Auftritt verfolgen.

Zwei öffentliche Vorstellungen

Bereits heute von 16 bis 17 Uhr findet dafür ein Kartenvorverkauf am Zirkuszelt statt. Weitere Tickets gibt es dann morgen vor den Darbietungen. Wegen des großen Zuspruchs wird die Gala zweimal im Zirkus Aron aufgeführt, nämlich um 15.30 Uhr sowie um 17.30 Uhr. „Wir haben jetzt zwei öffentliche Vorstellungen geplant, damit alle Interessenten kommen können und auch mit Abstand Platz haben“, sagt Lehrerin Silke Stange mit Blick auf die aktuelle Verordnung. Rentner und Kita-Kinder sind schon heute um 9.30 Uhr Gast bei der Generalprobe des Projektes.

Für jedes Kind ein großer Auftritt

Dann können alle zeigen, wofür sie in dieser Woche trainiert haben. „Das ist spannend, weil sich auch einmal diejenigen zeigen können, die vielleicht woanders noch zum Turnen gehen. Sie können Sachen, die wir oft gar nicht so mitbekommen“, ist die Lehrerin gespannt. Doch auch für Mädchen und Jungen, die weniger sportlich sind, biete das Projekt Möglichkeiten, sich auszuprobieren. „Hier gibt es für jedes Kind einen Platz, es ist schön, dass wirklich alle von der 1. bis zur 4. Klasse mitmachen können“, findet Silke Stange. Und mit dem Applaus der Zuschauer im Rücken starten die Kinder dann sicher besonders beschwingt ins neue Schuljahr.

Von Jana Brechlin