Karpfen und Co. - Schuppig: Feuerwehre und Anglervereine organisieren Fischerfeste Das Horstssefischen ist zweifellos das größte und bekannteste Fest seiner Art. Aber auch an Mühl-, Schwämme- oder Ziegelteich kommen Freunde von Fischbrötchen und -suppe in den kommenden Wochen auf ihre Kosten.

Das Buchaer Fischerfest wechselt in diesem Jahr seinen Standort: Gekeschert wird am 5. Oktober nicht am Dreiecks-, sondern am Mühlteich. Quelle: Foto: Axel Kaminski