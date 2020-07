Schwacher Gegenwind aus Oschatz zu Plänen für neuen Windpark

Oschatz

So richtig sturmfest sind die Argumente der Stadtverwaltung Oschatz gegen die Pläne für einen Windpark auf dem Käferberg in der Nachbargemeinde Liebschützberg nicht. Sicher wäre es unschön, wenn riesige Rotoren ihre Schatten auf den Mulde-Elbe-Radweg werfen und den Blick der Radfahrer von hier aus auf die historische Stadtsilhouette beeinträchtigen würden. Schon etwas windiger ist dagegen die Spekulation, ob sich der rote Milan tatsächlich von den Rotoren ins Bockshorn jagen lassen würde. Ob Oschatz auf Basis dieser eher flauen Argumentationskette den Regionalen Planungsverband Leipzig-Westsachsen davon überzeugen kann, sein Vorhaben in den Wind zu schießen, ist fraglich – und wird sich wohl erst am 11. Dezember zeigen. An diesem Tag soll die Entscheidung im Planungsverband Leipzig-Westsachsen zu Windrädern auf dem Käferberg fallen.

Letztendlich können die Oschatzer nur darauf hoffen, dass die Vielzahl anderer und unmittelbar Betroffener – in erster Linie natürlich die Gemeinde Liebschützberg – mehr Gegenwind erzeugen können. Ansonsten werden wir uns darauf einstellen müssen, dass sich bald fünf weitere Riesen-Rotoren in der Nähe von Oschatz drehen.

Von Frank Hörügel