Staucha

Vor fast genau drei Jahren startete der Naturschutzbund (Nabu) Sachsen sein Schwalbenprojekt. Nachdem im Jahr 2017 unter anderem das Schmannewitzer Hotel „Wieselhof“, Tina Kopetzky aus Cavertitz, Maritta Hessler aus Lampertswalde und vier weitere Privatpersonen für ihr Engagement mit der Plakette „Hier sind Schwalben willkommen“ geehrt wurden, gibt es seit kurzem einen prominenten Schwalbenfreund im Nachbarkreis Meißen. Der frühere Tatort-Schauspieler und Bundespräsidentschafts-Kandidat der Linken Peter Sodann erhielt nach Angaben des Nabu Ende Mai diese Plakette.

Sodann biete Schwalben eine ganz besondere Brutstätte: seine Peter-Sodann-Bibliothek in Staucha. Dort hätten sich vor drei Jahren erstmals Schwalben ihre Lehmnester gebaut. Seitdem öffne Familie Sodann pünktlich zur Ankunft der Schwalben die Tür für die weit gereisten Gäste. Bis zum Abflug im September zögen sie hier ungestört ihre Jungen auf. „Um die Bautätigkeiten der Schwalben etwas zu lenken und die Schwalben und Bücher besser zu schützen und zu erhalten, habe ich mich an den Nabu Lößhügelland gewandt“, erzählt Peter Sodann. Zu Beginn des Jahres hätten die Naturschützer an geeigneten Stellen Kunstnester und Kotbrettchen in der Bibliothek installiert. Noch seien die neuen Kunstnester nicht belegt, aber weitere Lehmnester zeugen von der Vorliebe der Schwalben für Bücher.

Das von der Landesstiftung Natur und Umwelt unterstützte Projekt zum Schwalbenschutz wurde kürzlich verlängert, so dass weiterhin Bewerbungen um die Plakette möglich sind.

Von Axel Kaminski