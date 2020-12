Schwarze Simpson in Wermsdorf gestohlen

Wermsdorf

Eine schwarze Simson S 51 wurde am Montag in Wermsdorf gestohlen. Der Besitzer des Mopeds war am Abend zu Besuch bei Bekannten. Als er wieder nach Hause fahren wollte, stellte er fest, dass seine Simson entwendet wurde, berichtete die Polizei. Das Moped war vor dem Mehrfamilienhaus in der Oschatzer Straße sicher abgestellt.

Wert: etwa 4000 Euro

Das Kleinkraftrad hat das amtliche Kennzeichen 440 ACW und laut Polizei einen Wert von circa 4000 Euro. Ereignet hat sich die Tat zwischen 20 und 21.30 Uhr.

Von LVZ