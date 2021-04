Kurioses und Ernstes: Was berichteten früher Zeitungen in Deutschland über Oschatz? Grit Jähn vom Vogtshaus-Verein hat einmal in Zeitungen aus den 1700er- und 1800er-Jahren nachgeschlagen und dabei so manches entdeckt, was sie nun in Online-Vorträgen vorstellt. Da geht es um 127-jährige Bauern, um Feuersbrünste und merkwürdige Testamentsverfügungen.