Schweizer Käse im Döner: Cheebab neu in Oschatz

Oschatz

Beim Dönermann gibt’s Käse. Ist doch nichts Neues und kostet meist 50 Cent extra, oder? Bei Faruk Göksel liegt die Sache aber etwas anders – hier kann man auch vom Spieß gehobelten Käse ins Fladenbrot bekommen. Die Entwicklung stammt aus der Schweiz.

Die Variante bietet ein neues Genusserlebnis. Die vegetarische Alternative zum Kalbs- oder Geflügeldöner überzeugt durch einen fein würzigen Geschmack. Die Käsestücke sind entweder knusprig gebräunt oder vereinzelt weicher. Dabei klebt der gebrutzelte Import aus der Schweiz weder an den Zähnen, noch zieht er Fäden. Der Pluspunkt gegenüber Halloumi: Die dünn geschnittenen Tranchen sind nicht zäh. Da der Käse die gewohnte Masse an Fleisch ersetzt, bleibt bei der reichlichen Nahrungsaufnahme das Völlegefühl aus. Der Cheebab liegt nicht schwer im Magen.

Kombi auch mit Dönerfleisch

Roli Rüegg hat’s erfunden. Inspirieren ließ sich der Schweizer Käsermeister vom klassischen Döner und vom Grillkäse Halloumi. Ein Jahr lang soll er an der Innovation getüftelt haben. „Ich habe diese Erfindung in den sozialen Netzwerken gesehen. Das hat mich natürlich interessiert“, erzählt Faruk Göksel, Inhaber des Dönerimbiss „Doy Doy“. Er habe versucht, Kontakt mit dem Schweizer aufzunehmen, um dessen Produkt testen zu können – ohne Erfolg. Erst als er den Deutschland-Vertreter des Unternehmens gefunden hatte, kam die Sache für ihn ins Rollen und der Käse am Spieß im Februar nach Oschatz.

„Mit dem Cheebab sind wir nicht nur in der Stadt die Ersten“, betont Faruk Göksel. Er sei nun auch Vertreter und Großhändler für dieses Produkt in Sachsen. Viele Oschatzer, die bei neuen Angeboten manchmal zurückhaltend seien, hätten die Innovation schon probiert. Er natürlich auch. Das sei nicht nur ein Angebot für Vegetarier. Einige haben auch den Käse mit Dönerfleisch kombiniert.

Vegetarische Variante überzeugt

Für Faruk Göksel und sein Team ist der Käsespieß relativ leicht zu handhaben. Er behält beim Erhitzen seine feste Konsistenz, schmilzt und verbrennt nicht am Spieß. Hergestellt wird der Käse laut Eigenwerbung aus hochwertiger Schweizer Kuhmilch. Wie der Fleischdöner wird er tiefgefroren in den Grill eingespannt und dann gleichmäßig von allen Seiten angebraten.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir haben dann erst einmal kalkuliert, wie viel Käse in den Cheebab kommen soll, wenn wir ihn nicht teurer als fünf Euro anbieten wollen“, erzählt Faruk Göksel. Ein Spieß reicht demnach für 125 Portionen. Faruk Göksel glaubt, dass der Cheebab mehr Freunde findet als der Döner mit Kalbfleisch-Scheiben. Der sei zwar lecker gewesen, aber eben nicht ganz billig. Die ersten Reaktionen der Oschatzer auf den Käse am Drehspieß seien jedenfalls durchweg positiv.

Von Stephanie Riedel und Axel Kaminski