Oschatz

In den Vormittagsstunden kam es in Oschatz auf dem Miltitzplatz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein älterer Radfahrer offenbar schwer verletzt wurde. Der genau Unfallhergang ist noch nicht geklärt, aber offenbar war der Radfahrer von einem Pkw angefahren worden, stürzte und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst versorgte den Mann und brachte ihn in die Klinik. Der Verkehr aus Richtung Oschatzer Innenstadt musste in der Altoschatzer Straße warten, bis der Einsatz beendet war.

Von Hagen Rösner